Politie komt miljoenen tekort voor opleidingen

De politie heeft niet genoeg geld om agenten de juiste scholing te kunnen bieden. Voor digitale opsporing is zelfs helemaal geen budget uitgetrokken, terwijl dat een topprioriteit is.

Er is sprake van een tekort van ruim 20 miljoen euro, schrijft De Telegraaf maandag op basis van politiedocumenten. Voor dit jaar is er 43,2 miljoen euro nodig om alle opleidingen te kunnen bekostigen, maar er is slechts 22,7 miljoen euro beschikbaar.

6,7 miljoen nodig, maar geen cent beschikbaar

Het is vooral opmerkelijk dat er geen bedrag wordt uitgetrokken voor digitale opsporing, waartoe bijvoorbeeld het meekijken in computers of smartphones behoort. De politieorganisatie zou om 6,7 miljoen euro hebben gevraagd om agenten ‘digitaal up to date’ te houden, maar die wens is niet gehonoreerd, schrijft de ochtendkrant. Zo kan in rechtszaken cruciale digitale informatie mogelijk niet als bewijs worden aangevoerd.

Andere trainingen hebben ook te lijden onder de tekorten. Zo ontbreekt het aan middelen om agenten te trainen in het afpakken van crimineel geld, net als de digitale scholing een topprioriteit bij de politie. Ook is geen cent beschikbaar voor reanimatiecursussen, die 2,4 miljoen euro zouden moeten kosten, en is er een tekort van 2 miljoen euro voor instructeurs voor speciale rij-opleidingen.

Kamerleden gaan minister Grapperhaus vragen stellen

Diverse Kamerleden reageren verontwaardigd op de tekorten. ‘Hoe kan de minister een stevige aanpak van kinderporno beloven en aan de andere kant de digitale specialisten niet opleiden?’ zegt Michiel van Nispen (SP) tegen De Telegraaf. Hij gaat minister Ferdinand Grapperhaus (CDA) van Justitie en Veiligheid er deze week vragen over stellen.

Dat doet ook D66-Kamerlid Kees Verhoeven. Op Twitter noemt hij het geldgebrek ‘zorgelijk’. Vooral digitale scholing is wat hem betreft zeer noodzakelijk: die zou nu juist harder nodig zou zijn vanwege de opkomst van cybercrime.

Zorgelijk. Uit geldgebrek geeft politie geen geld uit aan digitale scholing. Terwijl dit juist steeds harder nodig is vanwege stijgend aandeel cybercrime. Stel vragen aan minister Grapperhaus van JenV.https://t.co/OPZTB4Ls3G — Kees Verhoeven (@KeesVee) February 12, 2018

Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt er nog vergaderd over de besteding van het extra geld voor de politie, dat in het regeerakkoord is vastgelegd. Of dat naar digitale scholing kan, is de vraag: extra wijkagenten zouden ook hard nodig zijn.