De politieke partijen PVV en DENK hadden beter kunnen wegblijven uit Rotterdam, vindt vicepremier en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA). De nieuwkomers bij de gemeenteraadsverkiezingen maken de tegenstellingen in de stad volgens hem alleen maar groter.

‘De komst van DENK en van de PVV was wel het allerlaatste waar Rotterdam behoefte aan heeft. Aan polarisatie had deze stad al geen gebrek’, zei de vicepremier bij een boekpresentatie van journalist Mark Hoogstad. In Rotterdam gaat het economisch goed, zegt De Jonge, maar veel mensen profiteren daar volgens hem nog niet van. ‘Groepen komen tegenover elkaar te staan. Dan zie ik het als taak van de politiek om kloven te overbruggen. Maar partijen als de PVV en DENK zorgen ervoor dat mensen juist verder van elkaar verwijderd raken.’

De Jonge wees op het verkiezingsprogramma dat de PVV vorige week presenteerde. Een van de speerpunten daarin is het ‘afzetten van de Marokkaanse moslimsalafistische burgemeester Aboutaleb’. ‘Als je denkt dat onze fantastische burgemeester Aboutaleb het grootste probleem van Rotterdam is, dan heb je van onze stad en haar problemen weinig begrepen,’ reageerde De Jonge, die zelf in Rotterdam woont en er vóór zijn ministerschap zeven jaar wethouder was.

Met trots presenteren wij ons verkiezingsprogramma waarmee wij Rotterdam willen teruggeven aan de Rotterdammers. PVV wil de-islamiseren, betere ouderenzorg, meer veiligheid, lastenverlichting en afzetten van Marokkaanse moslimsalafistische burgemeester Aboutaleb.#StemPVV pic.twitter.com/i5JKMlhyeG — PVV Rotterdam (@PVVRotterdam010) February 15, 2018

Ook voor DENK, dat in Rotterdam onder meer wil strijden tegen ‘xenofobie’ en voor het behoud van islamitisch onderwijs en halal-slagerijen, had De Jonge geen goed woord over: ‘Als je denkt dat je mensen in de stad vooruit helpt door ze gevangen te houden in hun eigen geschiedenis, hun eigen taal en hun eigen cultuur, ook dan heb je van Rotterdam en haar toekomst maar weinig begrepen.’

Kuzu boos: uitsluiten twee partijen is antidemocratisch

Tunahan Kuzu, Kamerlid en leider van DENK, reageert furieus op de uitspraken van de vicepremier. ‘Het zit mij dwars dat een vicepremier invloed probeert uit te oefenen op de gemeenteraadsverkiezingen. Het uitsluiten van twee politieke partijen is een tamelijk antidemocratisch argument,’ zei Kuzu. Hij is van plan een debat in de Tweede Kamer aan te vragen over de kwestie.

De PVV en DENK doen dit jaar voor het eerst mee aan de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen. Bij de landelijke verkiezingen in maart vorig jaar viel op dat in veel aan elkaar grenzende wijken in Rotterdam-Zuid – waar veel arbeiders en niet-westerse allochtonen wonen – de PVV of DENK de grootste partij was.