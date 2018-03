VVD boycot DENK in Deventer

De VVD in Deventer weigert nog te debatteren met DENK in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. De VVD hekelt de ‘lange arm van Ankara’ die onder meer Nederlandse politici met een Turkse achtergrond intimideert.

‘De regering van Erdogan zet Nederlandse Kamerleden met een Turkse achtergrond weg als landverraders,’ zegt Daaf Ledeboer, VVD-lijsttrekker in Deventer tegen dagblad De Stentor. ‘Kuzu intimideert raadsleden en maakt zo een open debat onmogelijk. Wat ons betreft houden we de lange arm van Ankara buiten Deventer.’ In Deventer wonen zeker zevenduizend Nederlanders van Turkse afkomst. Ook is er een Turks consulaat waar mensen kunnen stemmen voor verkiezingen en referenda in Turkije.

‘DENK is spreekbuis van dictator’

VVD’er Ledeboer zegt dat hij in principe geen voorstander is van het uitsluiten van andere partijen. ‘Wij sluiten normaal gesproken nooit iemand op voorhand uit en gaan altijd het gesprek aan. We zien alleen niet goed hoe we in debat kunnen gaan met de spreekbuis van een dictator die zijn invloed ook in Deventer doet gelden. DENK heeft zichzelf buitenspel gezet.’

Afgelopen weekend plaatste de Turkse regeringsgezinde website En Son Haber foto’s van vijf Nederlandse Kamerleden met een Turkse achtergrond die vóór erkenning van de Armeense genocide stemden. Sadet Karabulut (SP), Nevin Özütok (GroenLinks), Dilan Yesilgöz (VVD), Zihni Özdil (GroenLinks), en Cem Lacin (SP) worden door de site omschreven als ‘zij die het moederland hebben verraden’. Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib noemde deze aanval zaterdagavond ‘onacceptabel’, terwijl Özdil op Twitter liet weten dat het hem ‘trots’ maakt.

“De vijf Turken die het moederland hebben verraden” Pro-Erdogan media verspreidt gif over Nederlandse volksvertegenwoordigers die de Armeense Genocide erkennen. Het doel is intimidatie, maar eerlijk is eerlijk: ik word er alleen maar trots van 👌🏽🇳🇱https://t.co/As5opKiDOH pic.twitter.com/48xZrHUnLh — Zihni (@ZihniOzdil) February 24, 2018

Kuzu vindt erkenning Armeense genocide ‘stunt om zieltjes te winnen’

Ledeboer windt zich op over landelijk DENK-leider Tunahan Kuzu, die tegen de Turkse televisiezender Ahaber zei dat Nederlandse partijen de Armeense genocide – de moord op honderdduizenden Armeniërs ten tijde van het Ottomaanse Rijk in 1915 – erkennen als ‘stunt om zieltjes te winnen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen’.

Ook zei Kuzu dat Turks-Nederlandse politici, van de VVD en ‘vooral van D66’, kleur moeten bekennen: erkennen zij de Armeense genocide of niet? Turks-Nederlandse kandidaten kunnen zich volgens Kuzu ‘niet langer verstoppen’ en ‘moeten nu heel duidelijk laten zien wat ze verdedigen en aan welke kant ze staan’.

Regering erkent Armeense genocide niet

Turkije ontkent dat er in 1915 sprake was van een geplande volkenmoord op de Armeniërs en vindt dat de Armeniërs een gevaar vormden voor de staat omdat ze zouden ‘collaboreren’ met vijand Rusland. Het Nederlandse kabinet (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) kwam de regering van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan vorige week tegemoet: het blijft spreken van ‘de kwestie van de Armeense genocide’, terwijl een meerderheid van het parlement juist stemde voor een officiële erkenning van de genocide. Het kabinet stuurt in april wel een regeringsvertegenwoordiger naar de jaarlijkse herdenking van de genocide in de Armeense hoofdstad Jerevan.

DENK opende al eerder de aanval op Nederlandse politici met een migratieachtergrond: Kuzu en zijn mede-DENK-leider Selcuk Öztürk brachten op sociale media verscheidene keren het stemgedrag van Turks-Nederlandse en van Marokkaans-Nederlandse Tweede Kamerleden onder de aandacht. Daarbij toonden zij foto’s van deze Kamerleden. Die zouden volgens Kuzu en Öztürk ‘hun achtergrond verloochenen’.