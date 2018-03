De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Mark Harbers over een opmerkelijke gezinshereniging in Duitsland. Daar mag een Syrische asielzoeker een tweede vrouw over laten komen omdat dat volgens de autoriteiten ‘in het belang zou zijn van de kinderen’.

Naar aanleiding van het artikel dat Elsevier Weekblad hier vandaag over publiceerde wil VVD-Kamerlid Malik Azmani nu van de staatssecretaris weten of dergelijke gezinsherenigingen ook in Nederland plaats hebben gehad. Door dit toe te staan wordt bigamie in feite getolereerd, schrijft Azmani. Ook vraagt hij zich af hoe leven in een polygaam huwelijk in vredesnaam in het belang kan zijn van het kind.

Juist naar nieuwkomers moet niet alleen in woord, maar ook in daad worden gehandeld in lijn met normen en waarden van van ons land, stelt Azmani in zijn brief. Hij eist toezeggingen van de staatssecretaris dat Nederland nooit mee zal werken aan de gezinshereniging van een tweede of zelfs derde vrouw.

Kinderen zijn nageslacht van tweede vrouw

In Duitsland ontstond gisteren grote ophef nadat duidelijk werd dat een Syrische asielzoeker zijn tweede vrouw over mag laten komen voor gezinshereniging. De vier kinderen met wie de asielzoeker en zijn eerste vrouw tijdens de migratiecrisis in 2015 naar Duitsland vluchtten, zijn het nageslacht van de tweede vrouw. Zij bleef achter in Syrië.

Gezinshereniging bij polygame huwelijken is geen algemene regel, benadrukte een woordvoerder van de gemeente Pinneberg waar de immigrant woont. Volgens hem worden deze aanvragen ‘per geval’ beoordeeld.

‘In het belang van het kind kunnen we anders beslissen’

Herbert Reul (CDU), minister van Binnenlandse Zaken in Noordrijn-Westfalen, zei eerder dat hij ‘sceptisch’ is over de komst van een tweede of derde vrouw onder het mom van gezinshereniging, maar: ‘dit sluit echter niet volledig uit dat we in het belang van het kind in individuele gevallen anders kunnen beslissen’.

Het zou het tweede geval zijn van gezinshereniging in Pinneberg waarbij een tweede vrouw de rest van het gezin nareist. Opmerkelijk, want polygamie is in Duitsland – net als in Nederland – bij wet verboden.