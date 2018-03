VVD’ers huilend uit elkaar tijdens afscheid Zijlstra

Halbe Zijlstra (VVD) kondigde zijn aftreden als minister van Buitenlandse Zaken geëmotioneerd, soms snikkend, aan in het parlement. Die ochtend waren er, vertelde premier Mark Rutte (VVD) bij WNL Op Zondag, al tranen gevloeid. Zijlstra had de premier telefonisch verteld de handdoek in de ring te gooien, waarop Rutte naar het ministerie toog. Ze blikten er terug op ‘vijf bizarre jaren’ waarbij tranen vloeiden.‘Halbe was toch mijn maat, mijn vriend.’