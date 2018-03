Op Rotterdam Centraal zijn tientallen agenten en ME’ers op de been vanwege een demonstratie van aanhangers van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Er zou op sociale media zijn opgeroepen om te komen demonstreren in Rotterdam.

De demonstranten hebben geen vergunning voor de demonstratie aangevraagd, meldt RTV Rijnmond. Die toestemming is er ook niet, aldus de gemeente.

Tientallen Turkse vlaggen op station

Toch zijn er tal van mensen met Turkse vlaggen op en rond het station gesignaleerd. Rond 17.30 hadden zich tientallen actievoerders verzameld, ze scanderen leuzen.

Zaterdag is een demonstratie gepland van Koerden, waar wel toestemming voor is vanuit de gemeente.

Meerdere demonstraties tegen Turks offensief in Afrin

Afgelopen woensdag zorgden Koerdische demonstranten voor overlast op Utrecht Centraal. De ruim honderd betogers stonden een tijd voor de incheckpoortjes van het station, en blokkeerden daarmee de doorgang voor reizigers.

De politie was met man en macht aanwezig om een confrontatie met tegendemonstranten – aanhangers van Erdogan – te voorkomen. Toen de confrontatie dreigde, was de politie genoodzaakt hard in te grijpen om de twee groepen te scheiden. Daarbij werden ook honden en paarden ingezet.

In Amsterdam braken zaterdag ook gevechten uit bij een demonstratie van ongeveer duizend Koerden. Bij rellen op verschillende plekken in de stad werden in totaal negen mensen aangehouden.

De Koerden protesteren met hun acties tegen de inval van Turkije in de Syrische grensregio Afrin. Troepen van president Erdogan willen daarmee voorkomen dat de Koerdische YPG-milities daar de dienst blijven uitmaken of een zelfstandige staat uitroepen.