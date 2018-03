Minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken loog over een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin. Zijlstra (VVD) beweerde dat hij in 2006 aanwezig was bij een bijeenkomst met de Russische president. Nu blijkt dat Zijlstra en Poetin toen helemaal niet in dezelfde ruimte waren.

Dat erkent Zijlstra na onderzoek van de Volkskrant. Zijlstra had zijn eigen aanwezigheid erbij verzonnen. Hij beweerde namens Shell naar Rusland te zijn gestuurd.

In mei 2016 hield Zijlstra een toespraak over de gevaren van een breuk met Rusland. Daarin gebruikte hij zijn fictieve ontmoeting met Poetin als argument. ‘Ik was begin 2006 aanwezig in de datsja van Vladimir Poetin. Ik was medewerker (van Shell, red.). Ik was weggestopt achter in het zaaltje waarin het plaatsvond. Maar ik kon heel goed horen wat het antwoord van Vladimir Poetin was op de vraag wat hij verstond onder Groot Rusland. Want Groot Rusland is waar hij naar terug wil. En zijn antwoord was: dat is Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne en de Baltische Staten. En Kazachstan was nice to have.’

Kijk hier de toespraak terug



Zijlsta suggereerde buitenlandervaring met ontmoeting Poetin

Volgens Zijlstra heeft hij het verhaal voor het eerst in 2014 opgevoerd. Ook kwam de anekdote goed van pas toen hij zijn aanstelling als minister van Buitenlandse Zaken moest verdedigen: een ontmoeting met Poetin suggereerde dat hij minder onervaren was dan tegenstanders suggereerden.

Zijlstra geeft nu toe dat hij niet aanwezig was bij deze ontmoeting, maar dat hij het verhaal uit tweede hand had. De minister van Buitenlandse Zaken beweert dat hij zichzelf in het verhaal heeft gemanoeuvreerd, om zijn bron te beschermen. ‘Het geeft een verhaal inhoudelijk veel meer kracht als je het verhaal uit jezelf vertelt,’ zegt Zijlstra tegen de Volkskrant, ‘Maar het feit dat we dit interview nu hebben… nu denk ik dat het niet verstandig was.’ Over de juistheid van het verhaal, bestaat volgens Zijlstra geen twijfel. Hij heeft naar eigen zeggen ‘geen desinformatie verspreid’.

Deze week ontmoet Zijlstra Russische collega

Opmerkelijk is dat Zijlstra begin deze week een ontmoeting heeft met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. De onthulling van de Volkskrant is daarmee pijnlijk goed getimed. Volgens Zijlstra zal het niet tegen hem worden gebruikt: ‘Als ze dat al zouden proberen, dan maak ik meteen de afslag naar de inhoud. Dan zal ik zeggen: wilt u dan ontkennen dat dit verhaal waar is? Ze weten zelf ook donders goed wat er in het hoofd van Poetin omgaat.’

Volgens Zijlstra is premier Mark Rutte (VVD) eerder op de hoogte gebracht van dit verhaal. Zijlstra zegt tegen de Volkskrant dat dit een paar weken geleden is gebeurd.

