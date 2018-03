Zijlstra paait Erdogan met begrip voor Turkse aanval

De Turkse regering waardeert het dat Nederland geen oordeel uitspreekt over de Turkse inval in Noord-Syrië. Minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra heeft gezegd dat hij ‘zeker grond’ zag in het Turkse beroep op zelfverdediging tegen Koerdische troepen aldaar.

Dat meldt dagblad Trouw. Zowel Nederland als Turkije wil de onderlinge relatie verbeteren. Vorig jaar werden de onderlinge betrekkingen ernstig geschaad, toen een aantal Turkse bewindslieden in Nederland campagne wilde voeren. Toen de Nederlandse regering dat verbood, werd dat door Erdogan gezien als ‘fascisme’. Zowel Nederland als Turkije eiste excuses van de andere partij, maar die bleven achterwege.

Aan verbeteren betrekkingen wordt gewerkt

Nu liggen de kaarten anders. Hoewel de Nederlandse ambassadeur al bijna een jaar niet welkom is in Ankara, wordt inmiddels weer aan beide kanten geijverd voor verbeteringen in de diplomatieke betrekkingen. Zo is al enkele malen onderling overleg gepleegd, maar dat gebeurde nog niet op het hoogste niveau.

Opmerkelijk is dat het ministerie van Buitenlandse Zaken de Turkse operatie in Noord-Syrië, die is gericht op de Koerdische militie YPG, niet afkeurt. De YPG was een van de bondgenoten in de strijd tegen de terroristische organisatie Islamitische Staat, maar wordt nu door het Turkse leger beschoten.

Turkije ontkent burgerdoden in Afrin

Woensdagavond heeft het Turkse leger 49 Koerdische soldaten gedood bij een bombardement. Dat meldt het Turkse leger. Volgens de Britse krant The Independent vallen er bij Operatie Olijftak, zoals Turkije de militaire operatie noemt, ook tientallen burgerslachtoffers, vooral in de grensregio Afrin. Turkije ontkent dit.

De Turkse regering is blij dat Nederland zich niet tegen de militaire operatie uitspreekt. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan sprak al over ‘oude vrienden’, toen hij het over Nederland en Duitsland had. Opmerkelijk is dat Frankrijk wel probeerde om de inval een halt toe te roepen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken riep op tot een staakt-het-vuren en een spoedzitting in de VN-Veiligheidsraad.