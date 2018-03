Staatssecretaris Raymond Knops: ‘Praat ons geen ongelijkheid aan’

Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opent de aanval op wat hij het ‘tipp-exen van de geschiedenis’ noemt. De CDA-staatssecretaris wijst erop dat de kritiek op Nederlandse tradities alleen maar tot meer verdeeldheid leidt. ‘Het gaat maar door.’

Dat zegt Knops in een interview met De Telegraaf. Knops doelt onder meer op het afblazen van een cowboyfeest omdat dit racistisch zou zijn, het veranderen van straatnamen die vernoemd worden naar zeehelden, de aanhoudende discussie over Zwarte Piet. ‘Waar hebben we het nou over?’ vraagt Knops zich af. ‘Willen we nou de geschiedenis gaan tipp-exen? Willen we gaan ontkennen waar we vandaan komen? Het draagt alleen maar bij aan verdeeldheid.’

Knops: ‘tradities geven houvast’

‘Tradities geven houvast,’ zegt Knops tegen De Telegraaf. ‘Die discussie over historische figuren, we gaan driehonderd jaar na dato toch niet een soort integriteitstoets doen en iedereen door de normen van vandaag halen? Dat slaat helemaal nergens op. Ik word moe van mensen die bij een beetje tegenwind zeggen: we schaffen die voorstelling maar af. Nee!’

Knops verwijst hiermee naar een afgelast kinderfeest in het Utrechtse theater Tivoli, dat werd afgeblazen vanwege het thema cowboys en indianen. Uit angst voor beschuldigingen van racisme van actiegroep de grauwe eeuw werd dat feest afgeblazen. ‘Het argument om mensen niet tegen de haren in te willen strijken, vind ik heel zwak. Je werkt mee aan het accelereren van een debat dat niet bijdraagt aan betere verhoudingen.’

Premier Mark Rutte zei eerder over deze discussie dat die in de samenleving moet worden gevoerd, en niet in de politiek. Knops doet dat nu wel. ‘Ik ben niet van de school: negeer het maar en laat ze allemaal maar roepen. Nee, want die activisten worden steeds vocaler. Als je geen tegengeluid laat horen, ik doe dat nu wel, relativeer je alles stuk.’