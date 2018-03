Pechtold opnieuw in de aanval tegen ‘misselijkmakend’ FvD

Na een nieuwe onthulling over FvD-politicus Yernaz Ramaurtarsing, die zei dat homorechten de samenleving dommer maken, is voor D66-leider Alexander Pechtold de maat vol. ‘Misselijkmakend, de uitspraken passen in een angstaanjagende trend.’

Volgens Pechtold zaait Forum voor Democratie haat. ‘Laten we er samen voor zorgen dat discriminatie en racisme op 21 maart nergens in Nederland een raadszetel krijgen.’ Dat schrijft Pechtold op zijn Facebookpagina.

Ramautarsing opnieuw in opspraak

Ramautarsing, nummer twee op de lijst van Forum voor Democratie in Amsterdam, kwam vrijdag in opspraak wegens uitspraken in een Whatsapp-groep. Daarin schreef Ramautarsing onder meer dat steun voor homorechten de samenleving dommer heeft gemaakt: ‘Dat is gebaseerd op de notie dat homo’s relatief een hoger IQ hebben en op moment dat zij zich niet voortplanten de hele samenleving daar dus “dommer van wordt.” Geen haat, gewoon feiten,’ citeert De Telegraaf.

Voor Pechtold is de maat vol

Voor D66-leider Pechtold opnieuw reden om vol op het orgel te gaan tegen Forum. ‘Eerder zei hij al dat mensen met een donkere huidskleur een lager IQ hebben. Het is misselijkmakend, maar de uitspraken passen in een angstaanjagende trend.’

Ook met Baudet heeft Pechtold nog een appeltje te schillen: ‘Baudet zei eerder al dat christelijke scholen homoseksuele leraren moeten kunnen ontslaan of weigeren. Dat vrouwen moeten worden overheerst en overmand. En dat er een reden is waarom alle Nobelprijswinnaars blank zijn…’

Lees de analyse van Syp Wynia: Het drammen van D66, hoe redelijk is de partij nog?

Pechtold hoopt dat Forum voor Democratie niet in de gemeenteraad komt: ‘Laten we er samen voor zorgen dat discriminatie en racisme op 21 maart nergens in Nederland een raadszetel krijgen.’ Overigens doet Forum alleen mee in de gemeente Amsterdam.

Forum heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de uitspraken van Ramautarsing.

Paternotte begreep uitspraak verkeerd

D66-Kamerlid Jan Paternotte reageerde vrijdag eveneens als door een adder gebeten op de uitlatingen die Ramautarsing zou hebben gedaan. Paternotte verweet hem te hebben gezegd dat homo’s een lager IQ zouden hebben, terwijl de FvD’er volgens De Telegraaf juist het tegenovergestelde beweert. Inmiddels heeft Paternotte die tweet verwijderd en een nieuwe tweet geplaatst: ‘Baudet: Scholen moeten homoseksuele leraar kunnen ontslaan. No2 FVD: Homo-emancipatie maakt ons dommer’, verwijzend naar uitspraken die Baudet in 2015 in het Reformatorisch Dagblad deed.