Roep IS om nieuwe aanslagen groter dan ooit

Islamitische Staat gaat ondergronds en probeert van daaruit nieuwe aanslagen te plegen. Daarvoor waarschuwt inlichtingendienst AIVD in haar jaarverslag. Meer dan ooit spoort de terreurorganisatie zijn strijders aan om aanslagen te plegen in Europa.

Wraak en de wens ‘ongelovigen te straffen’ zijn de twee belangrijkste motieven. Elke aanslag kan weer potentiële terroristen inspireren, schrijft de AIVD. De inlichtingendienst waarschuwt ook voor Al-Qa’ida.

Salafisten dwingen moslims loyaal te zijn

De AIVD wijst er verder op dat verschillende salafistische stromingen hun meningsverschillen over de islam opzij zetten om gezamenlijk op te trekken. Zo proberen ze islamitisch onderwijs en het salafisme te promoten. De AIVD waarschuwt voor de dwingende manier waarop ze een beroep doen op moslims om loyaal te zijn aan de islam.

Dit gaat gepaard met intimidatie. De AIVD neemt ook de financiering van salafistische organisaties onder de loep. Opvallend is dat die organisaties zich verschuilen achter de vrijheid van godsdienst, en tegelijkertijd andermans vrijheden inperken.

175 IS-kinderen in het Midden-Oosten

Volgens de AIVD zijn er 175 Nederlandse kinderen in het gebied waar Islamitische Staat was gevestigd. Een groter aantal dan verwacht. Tweederde is geboren in Syrië of Irak. Slechts 10 procent van deze IS-kinderen is ouder dan negen jaar, en is mogelijk door de terroristische organisatie getraind.

In 2017 keerden er weinig mensen terug uit IS-gebied. De AIVD verwacht wel dat dit er meer worden, nu IS bijna al zijn grondgebied kwijt is. Islamitische Staat is nog altijd actief op het internet en spoort aanhangers aan om aanslagen te plegen. Volgens de AIVD zal de terugkeer van Syriëgangers geleidelijk gaan.