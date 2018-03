Van Aartsen in lastig parket na VVD-vragen over aanval op Joods restaurant

In tegenstelling tot wat de politie zegt, was de aanval op het Joodse restaurant HaCarmel in Amsterdam wel degelijk antisemitisch, stellen Kamerleden van VVD en PVV. Maar waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen (VVD) is niet overtuigd en zwijgt volgens de advocaat van HaCarmel ‘in alle talen’.

Maandagavond stelden de VVD-Kamerleden Dilan Yesilgöz en Arno Rutte Kamervragen aan minister Ferdinand Grapperhaus (CDA) van Justitie en Veiligheid. Volgens de politie zou er geen bewijs zijn van een ‘anti-Joods-motief’. Maar als vandalen, die de keuze hebben uit alle Amsterdamse restaurants, ‘steeds opnieuw’ een openlijk Joods restaurant aanvallen en vernielen, menen de VVD’ers, is het ‘zeer waarschijnlijk’ dat die daders wel degelijk een antisemitisch motief hebben.

Pikant genoeg is Van Aartsen daar net als de politie niet van overtuigd; zijn woordvoerder zegt tegen Elsevier Weekblad dat er ‘geen aanwijzingen’ zijn dat het bij de meest recente aanval om antisemitisme gaat. Wel besloot de burgemeester samen met de politie dat HaCarmel de komende weken onder cameratoezicht wordt geplaatst. In december en januari werd het restaurant ook al aangevallen.

Advocaat hoort niets van politie over verblijfplaats Syriër

Afshin Ellian schreef eerder deze column over het Joodse restaurant HaCarmel:Via immigratie wordt antisemitisme geïmporteerd

Herman Loonstein, advocaat van restauranteigenaar Daniël Baron, twijfelt er niet aan dat er een antisemitisch motief achter de aanval zit. Loonstein vroeg de politie direct na de aanval waar de Syrische asielzoeker Saled A. – verantwoordelijk voor de eerste aanval op 7 december op het restaurant – tijdens de aanval van donderdagnacht verbleef. ‘We willen hem niet aanwijzen als dader, maar we willen wel weten waar hij was,’ zei hij vorige week.

Vooralsnog heeft de advocaat geen antwoord gekregen op zijn vraag. ‘Onze verbazing groeit met het uur. Vanuit de politie blijft het windstil,’ zegt hij dinsdag tegen Elsevier Weekblad.

‘Burgemeester Van Aartsen zwijgt in alle talen’

Ook de Amsterdamse burgemeester Jozias van Aartsen (VVD) is opvallend stil, klaagt Loonstein. ‘De burgemeester zwijgt in alle talen, terwijl we de gemeente onmiddellijk om een gesprek met hem hebben gevraagd. Normaal is hij er namelijk altijd snel bij om z’n gezicht te laten zien.’ Zo ging Van Aartsen in januari in gesprek met plaatselijke moskeebestuurders nadat een onthoofde pop was achtergelaten bij de Amsterdamse Emir Sultan Moskee. Ook zei hij te begrijpen dat de actie voor moslims ‘voelde als een aanslag’. De man die de pop ophing, is inmiddels gearresteerd.

Tot een ontmoeting met Van Aartsen is het voor de eigenaar van HaCarmel en zijn advocaat nog niet gekomen. De gemeente Amsterdam had Loonstein en Baron uitgenodigd om dinsdag langs te komen voor een gesprek over de veiligheidssituatie van het restaurant. ‘Ze weigerden langs te komen, omdat ze eisen dat de burgemeester aanwezig zou zijn. Zo werkt het niet,’ reageert de woordvoerder van Van Aartsen.

In het gesprek zou volgens de gemeente onder meer het “verhogen van het veiligheidsniveau” aan bod komen, tot verbazing van Loonstein. ‘Als er volgens de burgemeester geen sprake is van antisemitisme, zou er voor ons toch helemaal geen hoger veiligheidsrisico zijn?’

Alles wijst er volgens de VVD-Kamerleden Yesilgöz en Rutte op dat de daders een hekel hebben aan Joden. Als een aanval als deze – er is een poging gedaan de ruit in te gooien met een steen – geen blijk geeft van antisemitisme, wanneer is dat dan wel het geval? Het tweetal wil van minister Grapperhaus weten hoe de politie vaststelt van welke motieven sprake is, en welke veiligheidsmaatregelen er zijn getroffen.

PVV wil Van Aartsen weg hebben

Zaterdag stelden de PVV-Kamerleden Gidi Markuszower en Machiel de Graaf ook al vragen aan Grapperhaus. Ze verwijten Van Aartsen dat hij te weinig heeft gedaan om de veiligheid van HaCarmel te garanderen. De PVV’ers vragen de minister ‘maatregelen te nemen’ tegen van Aartsen en hem ‘per direct te vervangen door een burgemeester die wél voor de veiligheid van alle Amsterdammers staat’.

Op 7 december kwam HaCarmel landelijk in het nieuws toen de Syrische asielzoeker Saleh A. gemaskerd en gewikkeld in een Palestijnse vlag het restaurant met een knuppel aanviel. Hij schreeuwde ‘Allahu Akbar’ en ‘Palestina’ en sloeg, terwijl politieagenten toekeken, met een knuppel in op de ramen en de deur van het restaurant. Daarna ging A. het restaurant in en nam de Israëlische vlag mee. Toen pas sloegen de agenten hem in de boeien.

Le restaurant cacher « HaCarmel » à #Amsterdam, cible d’une attaque par un musulman scandant “Allah Akbar” pic.twitter.com/yFxWWpAZJA — 🐸✨ERROR404✨ن 🐸™️ (@d69_math) December 10, 2017

Partij Bij1 van Sylvana Simons tekent ‘Joods akkoord’ niet

Dinsdagavond ondertekenen bijna alle politieke partijen in Amsterdam een zogenoemd ‘Joods akkoord’ waarin ze beloven harder op te treden tegen jodenhaat, meldt De Telegraaf. Opvallend genoeg tekent de partij Bij1 van Sylvana Simons – waar ook fervent Israël-criticus Anja Meulenbelt bij is aangesloten – niet. DENK heeft nog niet gereageerd, zegt een van de initiatiefnemers.