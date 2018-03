Antifa maakt Wilders het leven zuur in Emmen

De extreem-linkse actiegroep Anti Fascistische Aktie (AFA) protesteerde vrijdagmiddag tegen de komst van PVV-leider Geert Wilders naar de Drentse stad Emmen. Een van de demonstranten bekogelde Wilders met eieren.

Wilders is naar Emmen – de enige gemeente in Drenthe waar de PVV meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen – gekomen om te flyeren. Iets na 13.00 uur gooit een demonstrant met eieren, maar Wilders wordt daarbij niet geraakt, meldt Dagblad van het Noorden. Na de poging Wilders te besmeuren, werd de PVV-leider door zijn beveiligers razendsnel bij het publiek weggetrokken.

Demonstratie toegestaan door PvdA-burgemeester

Op de komst van de PVV-leider werd in Emmen al geanticipeerd. Om veiligheidsredenen werden van tevoren vuilniscontainers afgesloten. Ook werden er dranghekken geplaatst. De antifascistische groepering AFA Noord maakte bekend te protesteren tegen de komst van Wilders in Emmen. AFA-woordvoerder Obed Brinkman zei tegen de lokale zender RTV Drenthe dat hij het afkeurt dat Wilders ‘bepaalde bevolkingsgroepen in de hoek zet’. Brinkman nam in 2015 het nummer ‘Fuck de PVV’ op. AFA verwijt de PVV ‘islamofobie’ en xenofobie.

De demonstratie werd toegestaan door PvdA-burgemeester Eric van Oosterhout. De burgemeester wil ervoor zorgen dat de campagne van Wilders en de demonstratie elkaar niet in de wielen rijden. Op de Facebookpagina van AFA Noord waarschuwde de beweging voor politie te paard in Emmen.

PVV grootste partij in Emmen bij landelijke verkiezingen

De PVV van Geert Wilders doet in dertig gemeenten mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Aanvankelijk wilde de PVV-leider in ten minste zestig gemeenten meedoen, maar dat was door een gebrek aan goede kandidaten niet mogelijk. Bij de landelijke verkiezingen in maart vorig jaar werd de PVV in Emmen de grootste partij.

De lokale PVV-lijsttrekker Tom Kuilder was verbaasd door de extreem-linkse demonstratie in Emmen. ‘Die heeft ons erg verrast, bij andere bezoeken die Wilders in het land bracht, zag je ze niet,’ zei hij eerder deze week tegen RTV Drenthe. Kuilder is erg blij met de steun van Wilders, die hij ‘een geweldige impuls voor onze campagne’ noemt.

AIVD: extreem-links gewelddadiger dan extreem-rechts

De ontwikkeling van extreem-links wordt grotendeels bepaald door ontwikkelingen bij extreem-rechts, schreef de AIVD eerder deze week. ‘Daarbij moet worden aangetekend dat links-extremisten het begrip “extreem-rechts” zeer ruim nemen.’ Ook concludeerde de inlichtingen- en veiligheidsdienst dat extreem-linkse extremisten vaker geweld gebruiken dan extreem-rechtse extremisten.

Als voorbeeld noemt de AIVD ‘demonstraties van (extreem-)rechts tegen asielzoekers’, waarop vaak met ‘veelal niet aangevraagde’ linkse tegendemonstraties wordt gereageerd. Daar komen volgens de AIVD ook links-extremisten op af.