Stef Blok nieuwe minister van Buitenlandse Zaken

Stef Blok (VVD) wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Hij volgt Halbe Zijlstra op, die vorige maand moest aftreden om een leugen over een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin.

Waarschijnlijk wordt Blok vrijdag beëdigd, meldt De Telegraaf. De VVD’er had afgelopen najaar het Binnenhof verlaten: in september zei hij nog tegen Het Financieele Dagblad dat hij onder geen beding zou terugkeren, ook niet als de VVD opnieuw een beroep op hem zou doen. In het vorige kabinet was Blok minister van Wonen en Rijksdienst en later kort waarnemend minister van Veiligheid en Justitie nadat partijgenoot Ard van der Steur moest aftreden. Ook nam Blok in de zomer van 2016 tijdelijk de taken van Ronald Plasterk (PvdA) waar als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Blok, die geen uitgebreide buitenlandervaring op zijn cv heeft, was veertien jaar Kamerlid voordat hij minister werd. Hij was van 2010 tot 2012 VVD-fractievoorzitter, toen Mark Rutte premier werd. Rutte en Blok deden de coalitie-onderhandelingen met het tweede kabinet-Rutte, samen met de PvdA.

Blok neemt stokje over van Kaag

Met het aantreden van Blok komt een einde aan de periode van Sigrid Kaag (D66) als waarnemend minister van Buitenlandse Zaken. De minister voor Ontwikkelingssamenwerking is tijdelijk belast met de taken van Halbe Zijlstra (VVD), die op 13 februari aftrad als minister van Buitenlandse Zaken na te hebben gelogen over een ontmoeting die hij in 2006 zou hebben gehad met de Russische president Poetin.

Diverse VVD-prominenten lieten ministerschap aan zich voorbijgaan

Onder anderen VVD’ers Han ten Broeke en Edith Schippers werden de afgelopen weken genoemd als mogelijke opvolgers van Zijlstra. Ten Broeke liet twee weken terug weten dat hij het ministerschap vanwege gezondheidsredenen aan zich voorbij laat gaan; hij heeft een neurologische aandoening. Schippers, die zeven jaar minister van Volksgezondheid was, gaf aan dat haar prioriteiten liggen bij haar tienerdochter.

Vorige week deed ook VVD-europarlementariër Hans van Baalen een duit in het zakje: naar eigen zeggen is zijn ego te groot om minister van Buitenlandse Zaken te worden. Eerder had premier Rutte na de ministerraad juist gezegd dat hij een nieuwe minister wilde ‘met een klein ego‘ die ‘dienstbaar is aan het land’.