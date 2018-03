D66 is klaar met kritiek op schrappen referendum: ‘Hebt u nog andere vragen?’

D66-leider Alexander Pechtold heeft schoon genoeg van alle mediavragen over het afschaffen van het raadgevend referendum. Het was een ‘onding’ en een ‘schijnoplossing’, zei Pechtold zaterdag tijdens het partijcongres van D66.

Op aanhoudende mediavragen over het afschaffen van het referendum tijdens het partijcongres in De Doelen in Rotterdam, antwoordde hij op een gegeven moment: ‘Hebt u nog andere vragen?’

‘D66 blijft zich inzetten voor correctief referendum’

Pechtold zegt er tijdens een dag campagnevoeren in Rotterdam niet door mensen op te zijn aangesproken, dat onlangs onder leiding van zijn partijgenoot en minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken is besloten het raadgevend referendum af te schaffen. Het instrument werkte niet en dan moet je het afschaffen, is de redenering van de D66-leider. Wel blijft zijn partij zich inzetten voor het correctief referendum, aldus Pechtold.

Ook Thom de Graaf, voorzitter van de D66-fractie in de Eerste Kamer, heeft genoeg van de kritiek die zijn partij te verduren krijgt over de afschaffing van het raadgevend referendum. Volgens hem heeft er binnen D66 altijd al verdeeldheid bestaan over democratische vernieuwing. ‘Wie nu doet alsof de afschaffing van het raadgevend referendum verraad is aan onze eigen geboortepapieren, heeft die nooit gelezen.’ Het is een verwijzing naar de veelgehoorde kritiek dat D66 met de afschaffing van het raadgevend referendum de ideeën van grondlegger Hans van Mierlo zou verloochenen.

Mogelijk laatste referendum tijdens gemeenteraadsverkiezingen

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie kwamen in de formatieonderhandelingen vorig jaar overeen het raadgevend referendum te schrappen. Van deze partijen was alleen D66 voor het referendum. Ollongren moet nu zorgen dat de wet wordt ingetrokken. De Eerste Kamer moet er nog over stemmen.

Op 21 maart bij de gemeenteraadsverkiezingen vindt mogelijk het tweede en laatste raadgevende referendum plaats. Dan gaat het over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel de Sleepwet genoemd. Pechtold hoopt vurig dat de kiezers de wet steunen. 50PLUS probeert intussen nog voldoende steun te verwerven voor nog een referendum over het afschaffen van de wet-Hillen die een belastingvoordeel geeft aan mensen die hun huis (bijna) hebben afbetaald. Voor dat referendum lijkt vooralsnog echter weinig animo.