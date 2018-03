D66 wil best weer in zee met Leefbaar Rotterdam. Op één voorwaarde

Als Leefbaar Rotterdam afstand doet van de uitspraken van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet, sluit D66 in Rotterdam een nieuwe samenwerking met de partij niet uit. Leefbaar Rotterdam reageert ontsteld: ‘We zijn hier in Rotterdam, het moet niet gaan over een Haagse partijleider of wat ze in Amsterdam doen. Ik snap deze discussie echt niet,’ zegt Robert Simons van Leefbaar.

Saïd Kasmi van de Rotterdamse fractie van D66 prees woensdag tijdens het debat Student Kiest op de Erasmus Universiteit de eerdere samenwerking met Leefbaar op het gebied van veiligheid en wonen.

Leefbaar vindt eis van D66 ‘kinderachtig’

Een samenwerking in een nieuw college van burgemeester en wethouders na de gemeenteraadsverkiezingen is niet uitgesloten, zegt de D66’er. Op één voorwaarde: ‘Als Leefbaar afstand doet van de uitspraken van Thierry Baudet.’

Onbegrijpelijk, vindt Simons: ‘Ik vind dit zo kinderachtig. We zijn hier in Rotterdam, het moet niet gaan over een Haagse partijleider of wat ze in Amsterdam doen. Ik snap deze discussie echt niet.’ Joost Eerdmans, lijsttrekker voor Leefbaar Rotterdam, zei eerder al dat D66 ‘de boom in’ kon, en dat de partij niet van plan was afstand te nemen van FvD. De twee partijen gingen eerder een alliantie aan in de havenstad.

PvdA en Groenlinks, die eerder met de SP en de islamitische partij Nida een ‘links-islamitisch verbond’ sloten in Rotterdam, zetten Kasmi onder druk. Ze wilden dat hij Leefbaar definitief zou uitsluiten, maar daar voelde hij niets voor.

De PvdA reageert gefrustreerd: ‘Eerst wordt er op televisie keihard verkondigd dat samenwerken met Leefbaar niet meer kan. En nu beweert Kasmi dat als ze daar een keer sorry voor zeggen, ze weer prima kunnen samenwerken. Dus een stem op D66 is ook een stem op Leefbaar Rotterdam’, zei Barbara Kathmann van Rotterdamse PvdA-fractie.

Judith Bokhove (GroenLinks) is het met haar eens: ‘D66 speelt voor de bühne een spelletje dat Baudet zo vreselijk is, maar ze duiken zo weer met Leefbaar in bed’, zegt Judith Bokhove van GroenLinks.

Spanningen tussen D66 en FvD lopen hoog op

D66 en FvD liggen nogal met elkaar overhoop. D66-leider Alexander Pechtold opende afgelopen weekend, in navolging van zijn partijgenoot en minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren, opnieuw de aanval op FvD en Thierry Baudet. Forum voor Democratie valt Pechtolds kinderen lastig op sociale media, beweerde de D66-leider. Ook zei hij dat Baudet ‘gevaarlijker is dan Wilders’: ‘Omdat we bij Wilders te laat waren, moeten we bij Baudet op tijd zijn.’ Baudet gaf dinsdagavond aan niet meer in debat te willen met de landelijke D66-leider Alexander Pechtold. Baudet hekelde het aanhoudende ‘gedemoniseer’ van zijn partij door D66.

De FvD-leider zegt dat hij graag in discussie wil over de plannen van zijn partij, maar dat Pechtold er enkel op uit is om ‘een sfeertje te scheppen’ met ‘flauwe oneliners’. Zo wilde de voorman van D66 met Baudet tijdens het Radio 1-lijsttrekkersdebat discussiëren over de stelling ‘voor racisme is geen plek in onze gemeenten’. Daar heeft laatstgenoemde geen trek in.