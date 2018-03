D66 en VVD woest op FvD’er Ramautarsing: ‘homofobie’

D66 en de VVD zijn boos op Yernaz Ramautarsing, kandidaat-raadslid voor Forum voor Democratie (FvD) in Amsterdam. Ze verwijten hem homofobie en racisme.

Volgens De Telegraaf is Ramautarsing ‘weer in opspraak’ vanwege uitspraken die hij zou hebben gedaan in een groepsgesprek op Whatsapp. Zo zou hij onder meer hebben gezegd dat steun voor homorechten de samenleving dommer heeft gemaakt: ‘Dat is gebaseerd op de notie dat homo’s relatief een hoger IQ hebben en op moment dat zij zich niet voortplanten de hele samenleving daar dus “dommer van wordt.” Geen haat, gewoon feiten,’ citeert De Telegraaf Ramautarsing op basis van Whatsapp-berichten die de krant heeft ingezien.

Hallo @thierrybaudet, misschien is aangifte doen in dit geval kansrijker. https://t.co/Ofk1O8UOsY — Alexander Pechtold (@APechtold) March 2, 2018

Pechtold: aangifte tegen Ramautarsing is kansrijker

Dat nieuws is voor Pechtold reden zich tot FvD-lijsttrekker Thierry Baudet te richten. Hij twittert dat het ‘kansrijker’ is om aangifte te doen voor de uitspraken van de nummer 2 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Daarmee verwijst Pechtold naar de aangifte voor laster en smaad die Baudet deed tegen D66-minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren, die hem zou hebben ‘gedemoniseerd’. De aangifte was voor het Openbaar Ministerie geen reden om Ollongren te vervolgen, werd donderdag bekend. Baudet wil overigens alsnog vervolging afdwingen, zei zijn partijgenoot Theo Hiddema later op de dag.

D66-Kamerlid Jan Paternotte reageert eveneens als door een adder gebeten op de uitlatingen die Ramautarsing zou hebben gedaan. Paternotte verweet hem te hebben gezegd dat homo’s een lager IQ zouden hebben, terwijl de FvD’er volgens De Telegraaf juist het tegenovergestelde beweert. Inmiddels heeft Paternotte die tweet verwijderd en een nieuwe tweet geplaatst: ‘Baudet: Scholen moeten homoseksuele leraar kunnen ontslaan. No2 FVD: Homo-emancipatie maakt ons dommer’, verwijzend naar uitspraken die Baudet in 2015 in het Reformatorisch Dagblad deed.

Ook D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma doet op Twitter een duit in het zakje. Hij noemt de Whatsapp-berichten van Ramautarsing ‘ontstellend’. Reinier van Dantzig, lijsttrekker van D66 in Amsterdam, met afschuw gereageerd. Hij roept de Amsterdamse FvD-lijsttrekker Annabel Nanninga op in te grijpen.

Vreselijk dat de bodem van racisme en discriminatie nog niet bereikt is bij de nr 2 op de lijst van FvD. Dat homorechten de samenleving dommer zouden maken en dat gelul over zelfbehoud van het blanke ras is echt afschuwelijk en misselijkmakend. @ANanninga Grijp in! https://t.co/UBdxYlEBhf — Reinier van Dantzig (@RvDantzig) March 2, 2018

Van Dantzig refereert ook aan uitspraken die de nummer 2 op de FvD-lijst zou hebben gedaan over ‘het blanke ras’. Ramautarsing zou in een discussie hebben gezegd dat ‘blanke immigranten doorgaans voor minder problematiek’ zorgen, waardoor ze de staat minder kosten. Dat vindt de D66-leider in de hoofdstad ‘afschuwelijk en misselijkmakend’. De Amsterdamse VVD roept op zich ‘met de stad bezig te houden’, maar acht het wel noodzakelijk om zich via Twitter te distantiëren van de ‘compleet gestoorde’ uitspraken van Ramautarsing.

Het koppelen van ras en geaardheid aan IQ is compleet gestoord en kwaadaardig. Laten we ons met de stad bezighouden. https://t.co/G6CFxkUxQg — Amsterdamse VVD (@VVDAmsterdam) March 2, 2018

Lijsttrekkers vielen Baudet al eerder aan op uitspraken Ramautarsing

Vorige maand doken landelijke lijsttrekkers, onder anderen Lodewijk Asscher (PvdA), Jesse Klaver (GroenLinks) en Pechtold, massaal op Baudet tijdens een lijsttrekkersdebat in debatcentrum De Balie in Amsterdam. Ze vielen hem onder meer aan op uitspraken van Ramautarsing in een interview met Brandpunt in 2016. Hem werd destijds gevraagd of er op de arbeidsmarkt sprake is van racisme. Ramautarsing antwoordde ontkennend: dat sommige etnische minderheden minder makkelijk aan een baan komen, zei hij, komt door ‘verschillen in IQ tussen volkeren’, refererend aan een wetenschappelijk onderzoek dat zou aantonen dat de IQ-scores per land verschillen.