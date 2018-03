Leefbaar-lid fileert DENK-politicus: ‘Stad is klein-Ankara’

DENK-lijsttrekker in Rotterdam Stephan van Baarle vindt integratie maar een gedateerd concept. Volgens hem wordt diversiteit in de stad ‘geproblematiseerd’.

Van Baarle deed zijn uitspraken zondagavond in het programma De Nieuwe Maan, waar hij in debat ging met het Rotterdamse Leefbaar-raadslid Tanya Hoogwerf.

‘De retoriek van Leefbaar Rotterdam geeft mensen op basis van hun islamitische achtergrond gewoon heel duidelijk het gevoel: jouw thuis is niet in deze stad,’ zei Van Baarle. ‘Halalwinkels mogen niet, islamitisch onderwijs mag niet. Daardoor voelt een hele grote groep Rotterdammers zich niet meer thuis in hun eigen stad.’ Veel plekken in de stad waar mensen samen kunnen komen, zijn volgens de fractievoorzitter wegbezuinigd. Hij geeft Leefbaar Rotterdam daarvan de schuld.

‘Er wordt geen Nederlands meer gesproken’

In een reactie zegt Van Baarle dat hij niet langer denkt in termen van integratie. ‘Integratie is een gedateerd concept op basis waarvan we mensen – op basis van een kunstmatige term – buiten de samenleving plaatsen. Dat zijn mensen die al generaties lang in Rotterdam wonen en onderdeel zijn van de samenleving. Wat we bij Leefbaar Rotterdam zien, is dat diversiteit wordt geproblematiseerd.’ Hij verwijt Leefbaar een nauwe definiëring van het Rotterdammerschap. Hoogwerf ging daar fel tegenin. ‘We hebben te maken met mislukte integratie en moeten zorgen dat we een kanteling krijgen. Er is door de PvdA dertig jaar lang ingezet op multicultureel beleid. Iedereen mocht in zijn eigen zuil, in zijn eigen cultuur, in zijn eigen taal in de samenleving opgaan en dat heeft geleid tot een hele nieuwe zuil. Je ziet nu wijken in Rotterdam, nee, ik noem het geen Rotterdam meer soms, maar klein-Ankara. Er wordt geen Nederlands meer gesproken, er is geen Nederlandse winkel meer te vinden. Daardoor voelen mensen zich een buitenlander in hun eigen wijk waar ze opgegroeid zijn.’

‘Jij wil mensen in slachtofferrol houden’

Maar dat noemt de Leefbaar-politicus onzin. ‘Wat jij wil, is mensen in een slachtofferrol houden, het gevoel geven dat mensen worden buitengesloten. Er zijn in Rotterdam alleen al meer dan 45 moskeeën. We hebben islamitisch onderwijs, we hebben Turks-islamitische instellingen, culturele instellingen die zijn jarenlang gesubsidieerd, het is vreselijk. Ik zeg: we zijn de acceptatie voorbij. Het wordt tijd dat we de verzuiling aan gaan pakken. Het wordt tijd dat we tegen mensen zeggen: “Het is goed dat je er bent, maar het is dan ook fijn dat je mee gaat doen.”‘

Als oplossing voor de problemen noemt Hoogwerf onder meer een strenge handhaving van de taaleis.