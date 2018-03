Buitenlandse zaken: een frontsoldaat keert terug

AGENDA

Stef Blok (53) bleek uiteindelijk bereid Halbe Zijlstra op Buitenlandse Zaken op te volgen als minister. Premier Mark Rutte (VVD) zocht ‘een klein ego’ en overtuigde Blok terug te keren naar Den Haag, dat hij net had verlaten om na twintig jaar iets anders te gaan doen. De trouwe frontsoldaat – ‘ik ben niet van zeuren, maar van aanpakken’ – wilde niet ‘ijzerenheinig’ zijn. Zijn vrouw, die een B&B runt in hun villa in Enkhuizen, blijkbaar ook niet. De onderschatte Blok sloot als minister van Wonen een woonakkoord. Zulke akkoorden met de oppositie werden daarna een trend in Rutte II. In 2015 kreeg Blok er Justitie bij. Prompt daalde de rust er neer. De hardloper is humoristischer dan hij lijkt en laat Bossche bollen aanrukken als er wat te vieren valt.