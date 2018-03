Justitie weigert Charlie Hebdo-overlevende te beveiligen, ondanks fatwa

Op donderdagavond is in debatcentrum De Balie in Amsterdam een gesprek met de Franse journaliste Zineb El Rhazoui. El Rhazoui schreef voorheen voor Charlie Hebdo en wordt continu bedreigd door moslimextremisten. Ondanks verzoeken van De Balie wil het Nederlandse kabinet haar beveiliging niet betalen.

‘De Balie is al een half jaar bezig met haar beveiliging,’ zegt Yoeri Albrecht, directeur van De Balie, in gesprek met Elsevier Weekblad. Tot zijn grote ergernis weigert het ministerie van Justitie mee te werken aan de beveiliging van El Rhazoui. ‘Frankrijk geeft haar als staatsburger politiebeveiliging. Dat is een overheidsteam, ze wordt continu geschaduwd door agenten. Ze wordt beter beveiligd dan de Franse president Emmanuel Macron. Maar de Nederlandse regering wil niet dat ze gewapend de grens over gaan.’

El Rhazoui werkte bij het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo, toen de redactie werd getroffen door een aanslag. Twee terroristen richtten op 7 januari 2015 met kalasjnikovs een slachting aan. El Rhazoui ontkwam aan de dood, want ze was met vakantie. Sindsdien wordt ze aanhoudend bedreigd. Na de aanslag is op Twitter de oproep #killZinebElRhazoui verspreid en die is duizenden keren gedeeld.

El Rhazoui maakte onderwijl de documentaire Rien n’est pardonné (niets is vergeven) en presenteert donderdag haar boek Vernietig het islamitisch fascisme.

Moroccan @ZinebElRhazoui survived Charlie Hebdo attack, after which hashtag #KillZinebElRhazoui was shared 7000x (!)https://t.co/mjAt9J1OzA — Maarten Boudry (@mboudry) 20 maart 2017



De Balie huurt zelf beveiligers in

Directeur van De Balie Albrecht besprak de komst van El Rhazoui met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Daar kwam niets uit. ‘Om ze te citeren: ze zeiden dat ze altijd zeer terughoudend zijn met de komst van gewapende buitenlandse beveiliging. “Als er geschoten moet worden, doen we dat liever zelf.” Op zichzelf vind ik daar weinig mis mee, maar dat ze vervolgens niet de beveiliging leveren, is verbijsterend.

‘De Balie heeft nu zelf beveiliging ingehuurd, wat natuurlijk absurd is,’ meent Albrecht. ‘De enige toezegging die we hebben gekregen, is dat de politie tijdens het debat de ingang van De Balie beveiligt.’

‘Ook in Amerika kunnen Franse lijfwachten mee’

‘El Rhazoui reist veel,’ zegt Albrecht, ‘en overal kan Frankrijk politieagenten meesturen voor beveiliging, zelfs in Amerika. Maar in Nederland niet. Het is natuurlijk heel moedig dat ze komt, maar deze beslissing van de regering is uitermate slecht. Dit zorgt voor een maatschappelijk klimaat waarin zelfcensuur in de hand wordt gewerkt.’

Een woordvoerder van de NCTV wil niet over individuele gevallen uitweiden, maar zegt dat er ‘een zorgvuldige afweging’ wordt gemaakt. Ook bevestigt hij dat er terughoudend wordt omgesprongen met het toestaan van gewapende beveiligers. De NCTV maakt een analyse waarbij wordt gekeken in hoeverre beveiliging nodig is.

