Minister Ferdinand Grapperhaus (CDA) van Justitie reageert laconiek op de ophef die ontstond omdat de bekende Franse islamcritica Zineb El Rhazoui niet beveiligd werd bij haar komst naar Amsterdam. Het vrije woord is daardoor niet in gevaar gekomen, vindt Grapperhaus.

Nederland wilde de gewapende beveiligers van El Rhazoui niet toelaten. De politie heeft de veiligheid bewaakt bij haar optreden donderdagavond in debatcentrum De Balie in Amsterdam, zegt Grapperhaus.

Minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken werd donderdagavond om opheldering gevraagd, maar Grapperhaus is degene die reageert.

El Rhazoui wordt continu bedreigd door moslimextremisten

Voor De Balie werden agenten neergezet, maar de Franse beveiligers van El Rhazoui – die in eigen land ernstig wordt bedreigd door moslimextremisten – kregen geen toestemming om haar gewapend te begeleiden. Ook wilde Nederland zelf geen beveiligers beschikbaar stellen. Yoeri Albrecht, directeur van De Balie, reageerde furieus, en zei dat het vrije woord daardoor in gevaar kwam.

‘El Rhazoui reist veel,’ aldus Albrecht, ‘en overal kan Frankrijk politieagenten meesturen voor beveiliging, zelfs in Amerika. Maar in Nederland niet. Het is natuurlijk heel moedig dat ze komt, maar deze beslissing van de regering is uitermate slecht. Dit zorgt voor een maatschappelijk klimaat waarin zelfcensuur in de hand wordt gewerkt,’ zei Albrecht donderdag tegen Elsevier Weekblad.

‘Geen impulsieve beslissing,’ zegt Grapperhaus

Volgens Grapperhaus heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebeveiliging en Veiligheid (NCTV) de kwestie ‘heel zorgvuldig afgewogen’. De minister vindt dat we ons niet ‘door allerlei emoties moeten laten meeslepen’. Het besluit van de NCTV is volgens hem ‘niet impulsief’ genomen. Albrecht heeft weinig begrip voor het standpunt van Grapperhaus.

Kennelijk vindt minister @grapperhaus dat de Franse politiebeveiliging van @ZinebElRhazoui overdreven is en door Frankrijk op emotionele gronden genomen is: https://t.co/YZNoQ7VImT — Yoeri Albrecht (@YoeriAlbrecht) March 9, 2018

El Rhazoui, die donderdagavond onder meer waarschuwde dat het islamisme een fascistoïde ideologie is, wordt in eigen land continu bedreigd door moslimextremisten. De islamcritica werkte bij Charlie Hebdo ten tijde van de terreuraanslag op de redactie. Sindsdien is ze doelwit van doodsbedreigingen en gaat ze niet meer zonder bodyguards over straat.