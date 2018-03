Krol neemt het op voor Baudet: ‘aanvallen D66 onder de gordel’

De voortdurende aanvallen van Alexander Pechtold op Thierry Baudet zijn ‘onder de gordel’. Dat zegt 50Plus-lijsttrekker Henk Krol nadat de lijsttrekker van Forum voor Democratie heeft bekendgemaakt dat hij vrijdag niet in debat wil met de D66-leider.

Dinsdagavond bracht Forum voor Democratie (FvD) een verklaring naar buiten: Thierry Baudet doet vrijdag niet mee aan het debat met lijsttrekkers van Radio 1. De FvD-leider zegt dat hij graag in discussie wil over de plannen van zijn partij, maar dat Pechtold er enkel op uit is om ‘een sfeertje te scheppen’ met ‘flauwe oneliners’. Zo wil de voorman van D66 met Baudet discussiëren over de stelling ‘voor racisme is geen plek in onze gemeenten’. Daar heeft laatstgenoemde geen trek in.

Krol: inhoudelijk debat wordt lastig door voortdurende beschuldigingen

Henk Krol reageerde woensdagochtend in Goedemorgen Nederland op het nieuws: hij vindt eigenlijk dat ‘iedereen zou moeten meedoen’ aan het debat, maar begrijpt Baudet wel. ‘De manier waarop D66 politici aanvalt, is onder de gordel,’ zegt Krol. Door Forum voor Democratie voortdurend te betichten van racisme, homofobie en vrouwenhaat, zegt de 50Plus-lijsttrekker, maakt D66 een inhoudelijk debat lastig.

Baudet, die Pechtold ervan beschuldigt hem te ‘demoniseren’, is er naar eigen zeggen ‘helemaal klaar mee’. ‘Ik gun Pechtold de volledige air time om zijn hatelijkheden jegens mij en jegens FVD te spuien.’ Ook geeft Baudet de pers een veeg uit de pan: die wassen volgens hem ‘hun handen in onschuld’, terwijl ze zich nauwelijks zouden richten op serieuze controverses rond D66. Als voorbeeld noemt hij de ‘penthouse’ die Pechtold cadeau kreeg van een Canadese oud-diplomaat en ‘mislukt beleid in Amsterdam’. Wat Baudet met het laatste bedoelt, wordt uit de verklaring niet duidelijk.

Pechtold vindt Baudet ‘gevaarlijker dan Wilders’

De directe aanleiding voor de afzegging van Baudet is de aanval die Pechtold in het programma WNL Op Zondag opende op Baudets partij. Forum voor Democratie valt Pechtolds kinderen lastig op sociale media, beweert de D66-leider. Ook zei Pechtold – in navolging van zijn partijgenoot en minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren – dat Baudet ‘gevaarlijker is dan Wilders’: ‘Omdat we bij Wilders te laat waren, moeten we bij Baudet op tijd zijn.’

PVV-leider Geert Wilders liet vorige maand al weten dat hij niet meedoet aan het radiodebat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Hij vindt het debat ‘radio-onzin van de NOS‘.