Kamermeerderheid: laat minister motorclubs verbieden

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil de minister voor Rechtsbescherming de mogelijkheid geven om criminele motorclubs te verbieden, als die een ernstig gevaar voor de samenleving vormen. Clubs zouden dan alleen achteraf zo’n besluit kunnen aanvechten bij de rechter.

Volgens de PvdA, die het voortouw neemt bij het initiatiefwetsvoorstel, voelen de motorclubs zich ‘onaantastbaar’ en lappen ze alle regels aan hun laars. ‘De dekmantel dat ze een gezamenlijke hobby uitvoeren gelooft niemand meer,’ aldus Kamerlid Attje Kuiken.

Van een gevaar voor de samenleving is sprake als leden van een club ‘hun wandaden structureel in het kader van de vereniging plegen, en als de vereniging hier niets tegen doet,’ zo lichten PvdA, CDA, VVD, ChristenUnie en SGP het plan toe. Een motorclub die door de minister wordt verboden kan wel nadien naar de rechter stappen.

D66 vindt voorstel voorbarig

De PvdA heeft behalve de SGP dus ook drie regeringspartijen aan haar zijde. De vierde coalitiepartij, D66, wil criminele motorclubs ook verbieden, maar vindt dit voorstel voorbarig. Volgens de partij heeft het Openbaar Ministerie immers recent successen geboekt met een verbod op twee motorclubs, de Bandidos en Catervarius. ‘Maar die zijn door de rechtbank verboden,’ benadrukt een woordvoerder. ‘In het initiatiefwetsvoorstel krijgt de minister de bevoegdheid alle rechtspersonen te verbieden en is er pas achteraf controle door een rechter. Daar moet je zorgvuldig mee omgaan.’

Het kabinet kondigde in oktober ook een verbod aan op motorclubs in het Regeerakkoord, maar de wet wordt de PvdA nu ‘gegund’ omdat de partij al langer met het voorstel bezig was.

Eerdere pogingen Hells Angels te verbieden strandden in de rechtbank

Het Openbaar Ministerie probeerde tien jaar geleden de Hells Angels te verbieden, maar die pogingen strandden in de rechtbank. Zo oordeelde de rechter in 2007 dat de afdeling in de Friese stad Harlingen geen criminele organisatie is en dus niet verboden kon worden.

Een week geleden werd duidelijk dat door de harde Nederlandse aanpak motorbendes zich massaal net over de grens vestigen, om vanuit daar hun criminele activiteiten voort te zetten. Zo duikt de leiding van de in Nederland verboden club Bandidos op in het Belgische stadje Lommel waar zij actief nieuwe leden werft. Ook Satudarah zou bezig zijn naar België te verhuizen. De club heeft ruimte geregeld in de gemeente Hasselt.