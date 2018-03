Nederlaag voor Baudet: Ollongren niet vervolgd

Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) wordt niet vervolgd voor smaad en laster jegens Forum voor Democratie-fractieleider Thierry Baudet. Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat ze geen strafbare feiten heeft gepleegd.

In haar Ien Dales-lezing in Nijmegen zei Ollongren vorige maand dat Baudet en zijn partij ‘een groter gevaar vormen voor Nederland’ dan PVV-leider Geert Wilders. Dat zei ze onder meer omdat Forum voor Democratie (FvD) volgens haar ‘geobsedeerd’ lijkt te zijn door ras. De volgende dag deden Baudet en zijn partijgenoot Theo Hiddema bij de politie aangifte van smaad en laster tegen de minister.

OM: Ollongren deed geen opzettelijke beschuldiging van ‘bepaalde feiten’

Maar donderdag oordeelt het OM dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd. Bij smaad is sprake van een opzettelijke beschuldiging van ‘bepaalde feiten’, zoals een misdrijf of een ernstige overtreding. Bovendien moet de persoon die de uitlatingen doet, weten dat de beschuldiging onwaar is. Ollongren heeft zich daaraan volgens het OM niet schuldig gemaakt: ‘Het OM is van oordeel dat deze mededeling niet zonder meer een bepaald feit oplevert zoals bedoeld bij smaad.’

Volgens Baudet ‘demoniseert’ de minister hem en zijn partij. Hiddema verdedigde de aangifte onder meer met het argument dat Ollongren ‘de Volkertjes’ een vrijbrief zou geven om Baudet iets aan te doen. Daarmee verwees hij naar Volkert van der Graaf, die in 2002 Pim Fortuyn vermoordde. Voorafgaand aan die moord werd Fortuyn ook gedemoniseerd, redeneerde Hiddema. In september vorig jaar werd het huis van Baudet beklad met roze verf door extreem-linkse activisten, die zichzelf het Radicaal Anarchistisch Feministisch Front noemen.

Kritiek op uitspraken over IQ door Amsterdams FvD-lid

De kritiek van Ollongren op Baudet is terug te voeren op uitspraken van diens partijgenoot Yernaz Ramautarsing, kandidaat-raadslid voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Baudet nam geen afstand van uitspraken van Ramautarsing, die in 2016 zei dat er een ‘verschil in IQ is tussen volkeren’. Ramautarsing voegde daar destijds aan toe: ‘Ik had ook graag gezien dat zwarte mensen hyperintelligent waren, maar dat is niet zo.’

Door er niet expliciet afstand van te nemen, laat Baudet het volgens Ollongren ‘onweersproken als zijn partijgenoten openlijk discrimineren op basis van ras’. Volgens Ollongren willen politici als Baudet ‘sommige Nederlanders dus anders behandelen dan andere’, en bedreigen ze daarmee de ‘kernwaarden van Nederland: de democratie, de rechtsstaat, onze vrije en open samenleving’.

Duitse minister werd wel veroordeeld voor kritiek op politici

Dinsdag deed het Constitutioneel Hof in Duitsland een uitspraak in een soortgelijke zaak. Het tikte de Duitse minister van Onderwijs Johanna Wanka (CDU) op de vingers omdat ze in 2015 kritiek had geleverd op de rechtse partij AfD. Op de website van het ministerie van Onderwijs plaatste ze een bericht met als kop Rote Karte für die AfD – rode kaart voor de AfD. Volgens de rechter ging Wanka haar boekje te buiten: leden van de regering moeten neutraal zijn en mogen zich niet op een dergelijke manier in het publieke debat mengen, aldus rechter Andreas Vosskuhle. Het ministerie moest het persbericht van de site verwijderen.

Baudet kan bij het Gerechtshof in Amsterdam een klacht indienen tegen de uitspraak van het OM. De leider van Forum voor Democratie was niet bereikbaar voor commentaar.