Ollongren draait en wil nepnieuwsbureau toch opdoeken

Na het nepnieuwsbureau van de Europese Unie lang te hebben verdedigd, is nu ook minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) om. Ze gaat in Brussel pleiten voor het opheffen van de ‘waarheidspolitie’.

Het omstreden nepnieuwsbureau ligt al sinds januari hevig onder vuur toen het berichten van Geenstijl, The Post Online (TPO) en De Gelderlander ten onrechte als nepnieuws bestempelde. De twee websites, uitgeverij De Persgroep en TPO-journalist Chris Aalberts sleepten de EU voor de rechter. Kennelijk schrok EU vs Disinfo daarvan, want in een verklaring gaf de organisatie donderdag aan de nepnieuwsbeschuldigingen in te trekken. Mogelijk gaat het kort geding nog wel door.

Motie VVD en SP gesteund door de Tweede Kamer

Kamerleden Dilan Yesilgöz (VVD) en Peter Kwint (SP) wisten eerder deze week al genoeg en dienden een motie in: Ollongren moet in Brussel pleiten voor het afschaffen van EU vs Disinfo, meenden zij. Op CDA, D66 en DENK na steunden alle partijen die motie. Vrijdag ging Ollongren alsnog akkoord met de motie, tegen de zin van haar eigen partij in. Ze gaat in Brussel de opheffing van het nepnieuwsbureau bepleiten.’Daarbij staat voor het kabinet (…) voorop dat de onafhankelijkheid van de journalistiek te allen tijde moet worden gerespecteerd,’ schrijft ze in een brief aan de Kamer.

Aanvankelijk hield de minister voet bij stuk, al was ze het eens met de ‘onderliggende boodschap’ van de Kamer dat de journalistieke onafhankelijkheid moet worden bewaakt. Toch achtte ze het controleren van media door Brussel niet onwenselijk, zolang die maar ‘effectiever’ wordt. Bovendien, zei Ollongren, gaat het Nederland niet in z’n eentje lukken om het nepnieuwsbureau te torpederen. Wel zou het kabinet, in de persoon van de kersverse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok (VVD), volgens haar een ‘signaal’ afgeven in Brussel dat het Nederlandse parlement schoon genoeg heeft van de ‘Brusselse waarheidspolitie’.

Minister vond EU vs Disinfo eerder geen probleem

Ollongren zei vorige maand in antwoord op Kamervragen van de SP dat het wat haar betreft geen probleem is dat EU vs Disinfo bepaalt wat nepnieuws is. Zolang dat zorgvuldig gebeurt, brengt het de journalistieke vrijheid niet in gevaar, vindt de minister. Volgens de minister is EU vs Disinfo bedoeld om ‘desinformatie door pro-Kremlin-media’ te ‘identificeren, benoemen en weerleggen’.