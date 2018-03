Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) moet uitleggen waarom de bedreigde Franse islamcritica Zineb El Rhazoui tijdens haar bezoek in Nederland beveiliging is geweigerd. El Rhazoui werkte bij het satirische weekblad Charlie Hebdo toen daar op de redactie in 2015 een terreuraanslag op werd gepleegd, en geldt als de zwaarst beveiligde vrouw van Frankrijk.

De Nationaal Coördinator Terrorismebeveiliging en Veiligheid (NCTV) wilde El Rhazoui niet beveiligen. Nederland gaf haar Franse beveiligers bovendien geen toestemming om haar gewapend te begeleiden bij haar bezoek. Ze gaf donderdagavond een lezing bij debatcentrum De Balie in Amsterdam, waar ze haar boek Vernietig het islamitisch fascisme presenteerde.

El Rhazoui wordt continu bedreigd door moslimextremisten

GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg heeft Ollongren om opheldering gevraagd over het gebrek aan beveiliging van El Rhazoui. ‘Nederland moet pal staan voor de vrijheid van meningsuiting. Als mensen bedreigd worden verdienen ze bescherming. Het is onacceptabel als het vrije debat onder druk komt te staan’, aldus Buitenweg.

El Rhazoui, die donderdagavond onder meer waarschuwde dat het islamisme een fascistoïde ideologie is, wordt in eigen land continu bedreigd door moslimextremisten. De islamcritica werkte bij Charlie Hebdo ten tijde van de terreuraanslag op de redactie.

Twee terroristen richtten op 7 januari 2015 met kalasjnikovs een slachting aan. Twaalf mensen kwamen om. El Rhazoui ontsnapte aan de dood, want ze was op vakantie. Nadien maakte ze de documentaire Rien n’est pardonné (niets is vergeven).

Directeur De Balie hekelt NCTV

Yoeri Albrecht, directeur van De Balie, hekelde het besluit van de NCTV (die het overigens zelf niet wil bevestigen) en zei dat het vrije debat door het gebrek aan goede beveiliging onder druk komt te staan. De Balie was genoodzaakt zelf beveiliging in te huren.

‘De Balie is al een half jaar bezig met haar beveiliging,’ zei Albrecht eerder op de dag tegen Elsevier Weekblad. Tot zijn grote ergernis weigerde het ministerie van Justitie mee te werken aan de beveiliging van El Rhazoui. ‘Frankrijk geeft haar als staatsburger politiebeveiliging. Dat is een overheidsteam, ze wordt continu geschaduwd door agenten. Ze wordt beter beveiligd dan de Franse president Emmanuel Macron. Maar de Nederlandse regering wil niet dat ze gewapend de grens over gaan.’

‘El Rhazoui reist veel,’ aldus Albrecht, ‘en overal kan Frankrijk politieagenten meesturen voor beveiliging, zelfs in Amerika. Maar in Nederland niet. Het is natuurlijk heel moedig dat ze komt, maar deze beslissing van de regering is uitermate slecht. Dit zorgt voor een maatschappelijk klimaat waarin zelfcensuur in de hand wordt gewerkt.’

Een woordvoerder van de NCTV wil niet over individuele gevallen uitweiden, maar zegt dat er ‘een zorgvuldige afweging’ wordt gemaakt. Ook bevestigt hij dat er terughoudend wordt omgesprongen met het toestaan van gewapende beveiligers. De NCTV maakt een analyse waarbij wordt gekeken in hoeverre beveiliging nodig is.