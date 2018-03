Ollongren ineens ontwijkend over afschaffing nepnieuwsbureau

Minister Kajsa Ollongren (D66) krijg van de Tweede Kamer de opdracht om in Brussel het signaal af te geven dat Nederland wil dat EU vs Disinfo, het omstreden ‘nepnieuwsbureau’ van de Europese Commissie, wordt afgeschaft. Ollongren zelf lijkt echter niet helemaal overtuigd van die boodschap.

Ollongren noemde EU vs Disinfo eerder een goed instrument om nepnieuws tegen te gaan. Ook schaarde zij zich achter de EU-brede strijd tegen fake news.

EU vs Disinfo markeerde berichten onterecht als nepnieuws

De EU-campagne tegen nepnieuws wordt officieel gevoerd onder de noemer ‘EU versus Disinformation’ en valt onder de European External Action Service East Stratcom Task Force (East Stratcom). Het bureau EU vs Disinfo werd opgetuigd om voorbeelden van nepnieuws op te sporen en te openbaren – met de onderliggende aanname dat die verspreid worden door het Kremlin. Maar het bureau markeerde berichten van media als onder meer The Post Online, De Gelderlander en GeenStijl als nepnieuws, terwijl die dat duidelijk niet waren.

Ollongren zei eerder al dat het EU vs Disinfo effectiever moet worden in de toekomst. Ze zette in op versterking van het bureau. De Tweede Kamer stemde dinsdag echter in met een motie van SP en VVD, waarin wordt opgeroepen tot de algehele afschaffing van EU vs Disinfo. Alleen D66, CDA en DENK willen niet af van het bureau.

Kabinet gaat ‘signaal afgeven’

In een dinsdag gepubliceerde video geeft Ollongren aan het eens te zijn met de ‘onderliggende boodschap’, namelijk dat de onafhankelijke journalistiek bewaakt moet worden, maar dat Nederland niet alleen gaat over de eventuele afschaffing van het Brusselse nepnieuwsbureau. Het kabinet zal, waarschijnlijk in de vorm van de minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok, wel het ‘signaal’ in Brussel afgeven dat het Nederlandse parlement van EU vs Disinfo af wil, zegt Ollongren.

‘We moeten kijken waar het toe leidt. We gaan daar niet in ons eentje over,’ aldus Ollongren. SP-Kamerlid Peter Kwint, een van de initiatiefnemers van de motie, zet nog altijd in op de afschaffing van EU vs Disinfo: ‘Ik wil geen clubje Europese ambtenaren die de journalistiek gaat beoordelen. De uitspraak van de Kamer was glashelder: dit bureau moet weg,’ aldus Kwint. Hij wacht naar eigen zeggen op een brief van de minister waarin ze uiteenzet hoe ze dat gaat doen.