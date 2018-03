Ook GroenLinks-Kamerlid Van der Lee wist van Oxfam-schandaal

GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee was als directielid van Oxfam Novib ‘in algemene zin’ op de hoogte van het ernstige wangedrag van Britse medewerkers van de ngo in Haïti. Van der Lee zegt het nu te betreuren dat hij het niet heeft doorgevraagd naar de ernst van het seksueel wangedrag.

In een interview met RTL Nieuws biedt hij de slachtoffers ‘persoonlijk’ zijn excuses aan. ‘Ik betreur het dat ik destijds niet meer heb doorgevraagd. Aan de slachtoffers bied ik persoonlijk mijn excuses aan.’

‘Achteraf gezien had Oxfam informatie naar buiten moeten brengen’

GroenLinkser Van der Lee was tot vorig jaar campagnedirecteur en een van de vier directieleden van Oxfam Novib Nederland. Hij vindt achteraf dat die organisatie de misstanden direct naar buiten had moeten brengen.

Ze waren sinds 2012 al bekend bij de organisatie. Hij noemt zichzelf als directielid ‘medeverantwoordelijk’. Toen de Nederlandse tak geïnformeerd werd, heeft algemeen directeur Farah Karimi de Britten om opheldering gevraagd.

Daarna werd een kort, geanonimiseerd rapport naar Oxfam Novib gestuurd waarin voor het eerst werd geschreven dat er seksfeesten werden georganiseerd met minderjarige prostituees in de nasleep van de aardbeving in Haïti. Karimi bood een aantal weken geleden haar excuses aan, en zei ook te betreuren dat de informatie niet eerder naar buiten is gekomen. Ze had haar ‘grote mond open moeten trekken’, zei Karimi eerder.

Van der Lee wist naar eigen zeggen tot die onthulling niet dat er ook minderjarigen bij waren betrokken. Deze week werd bovendien bekend dat er miljoenen aan Nederlands belastinggeld naar de Oxfam-missie in Haïti zijn gegaan.

Meer ngo’s kwamen onder vuur

Na het schandaal bij Oxfam kwam het ene na het andere schandaal bij hulporganisaties aan het licht. Lokale medewerkers van onder meer de Verenigde Naties gaven noodhulp ‘in ruil voor seks’ met vrouwen en meisjes in Syrië, werd dinsdag bekend. Verder gaat het onder meer om kindermisbruik (Plan International), bordeelbezoek (het Internationale Rode Kruis) en seksueel misbruik tussen medewerkers onderling (Save the Children, Artsen zonder Grenzen).

Van alle organisaties ligt Oxfam het hevigst onder vuur. CEO Mark Goldring probeerde de ophef te bagatelliseren. ‘We hebben toch geen baby’s vermoord?’ zei hij vorige week. Een Belgische topman die in Liberia en Tsjaad in de fout ging en tot 2014 bij diverse hulporganisaties kon blijven werken, gaf eerder ook al aan de ophef overdreven te vinden. In een poging zijn naam te zuiveren, komt Oxfam met een charmeoffensief: een ‘alomvattend’ wereldwijd onderzoek en een ‘actieplan’ moeten voor cultuurverandering zorgen.