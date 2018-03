Ramautarsing trekt zich terug van FvD-lijst

Nummer twee Yernaz Ramautarsing trekt zich terug van de lijst van Forum voor Democratie voor de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen. Ramautarsing kwam in opspraak nadat hij een uitspraak had gedaan over homoseksuelen.

Ramautarsing, nummer twee op de lijst van Forum voor Democratie in Amsterdam, kwam vrijdag in opspraak wegens uitspraken in een WhatsApp-groep. Daarin schreef Ramautarsing onder meer dat steun voor homorechten de samenleving dommer heeft gemaakt: ‘Dat is gebaseerd op de notie dat homo’s relatief een hoger IQ hebben en op moment dat zij zich niet voortplanten de hele samenleving daar dus “dommer van wordt”. Geen haat, gewoon feiten,’ citeert De Telegraaf.

Ramautarsing komt met verklaring

‘De afgelopen dagen is in de media consternatie ontstaan over opmerkingen die ik enige tijd geleden heb gemaakt in een besloten WhatsApp-groep waar jongeren van diverse partijen over tal van onderwerpen van gedachten wisselden,’ schrijft Ramautarsing in een verklaring. Eerder wilde hij niet reageren op de onthullingen van De Telegraaf en de Volkskrant.

‘In reactie op deze consternatie heb ik vandaag besloten om me – in het belang van FVD – terug te trekken als kandidaat voor Forum voor Democratie voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam.’ Ramautarsing verklaart dat hij tijdens de discussie ‘advocaat van de duivel heeft gespeeld’.

Ramautarsing neemt afstand van het standpunt dat ‘homorechten de Nederlandse samenleving dommer maken’. ‘Dit is beslist geen standpunt dat ik onderschrijf – en al helemáál geen standpunt van FVD! – en ik heb spijt dat de suggestie is ontstaan dat dit wél zo zou zijn,’ aldus Ramautarsing.

Voor Pechtold is de maat vol

Lees de analyse van Syp Wynia: Het drammen van D66, hoe redelijk is de partij nog?

Voor D66-leider Alexander Pechtold waren de uitspraken opnieuw reden om vol op het orgel te gaan tegen Forum. ‘Eerder zei hij al dat mensen met een donkere huidskleur een lager IQ hebben. Het is misselijkmakend, maar de uitspraken passen in een angstaanjagende trend.’

Pechtold hoopt dat Forum voor Democratie niet in de gemeenteraad komt: ‘Laten we er samen voor zorgen dat discriminatie en racisme op 21 maart nergens in Nederland een raadszetel krijgen.’ Overigens doet Forum alleen mee in de gemeente Amsterdam.