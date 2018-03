Simons loopt weer weg voor debat met Nanninga

BIJ1, de partij van Sylvana Simons, doet donderdag niet mee aan een studentendebat dat is georganiseerd door Het Parool en de Universiteit van Amsterdam. Simons voelt niets voor een een-op-een-debat met Annabel Nanninga, de lijsttrekker in Amsterdam van Forum voor Democratie (FvD).

‘Wij snappen oprecht niet dat Het Parool/de UvA een partij met fascistoïde ideologie en etno-nationalistisch programma in een-op-een-debat wil programmeren met een partij die met gevaar voor eigen leven opkomt voor mensenrechten in de samenleving en door intense intimidatie, smaad en doodsbedreigingen heengaat,’ aldus een woordvoerder van BIJ1.

Volgens de krant heeft BIJ1 zelf afgezegd, maar de woordvoerster spreekt dat tegen. Zij zegt dat diverse keren is geprobeerd om met de organisatie te spreken over de opzet van het debat, maar dat die communicatie op niets is uitgelopen.

Simons eiste eerder dat FvD niet aanwezig zou zijn

Het is niet de eerste keer dat Simons het debat met Nanninga uit de weg gaat. Zo eiste ze in februari al dat FvD niet aanwezig zou zijn bij een debat in De Rode Hoed in Amsterdam. Nanninga liet uiteindelijk verstek gaan door andere activiteiten waardoor Simons toch kwam.

‘Racisme is geen mening, maar een misdrijf,’ zei Simons destijds. ‘Het is heel simpel: Forum voor Democratie houdt er ideeën op na die indruisen tegen de mensenrechten. Als daar dan ook nog eens racisme bijkomt, maakt dat het voeren van een debat heel lastig.’

‘Partij staat voor verbinding en dialoog’

In een reactie liet destijds Nanninga weten dat ze het ‘opmerkelijk’ vindt dat Simons niet met haar wil praten: ‘Haar partij BIJ1 zou staan voor verbinding en dialoog, dan is dit merkwaardig te noemen. Maar verder is het haar goed recht om zich op deze manier te profileren.’

Landelijk FvD-voorman Thierry Baudet zegde woensdag ook deelname aan een debat af. Op NPO Radio 1 zou hij vrijdag in gesprek gaan met D66-leider Alexander Pechtold. In een reactie op de website van de partij schrijft hij dat hij ‘klaar’ is met de beschuldigingen van racisme aan zijn adres.

‘Pechtold wil slechts demoniseren’

‘Wij willen het hebben over de inhoud van onze plannen,’ staat in de verklaring. Over de reële problemen die mensen in Nederland dagelijks ervaren. (..) Niets willen wij te maken hebben met racisme, discriminatie en andere vormen van uitsluiting. (..) Maar dat gesprek wil Pechtold blijkbaar niet voeren. Afgelopen zondag maakte hij bij WNL voor de zoveelste keer duidelijk dat hij slechts wil demoniseren. Met kreten wil strooien. Flauwe oneliners wil inzetten om een sfeertje te scheppen. (..) Het is tijd dat Alexander Pechtold bij zinnen komt. Tot die tijd heeft het voeren van een ‘debat’ geen enkele zin.’

In haar Ien Dales-lezing in Nijmegen zei Ollongren in februari dat Baudet en zijn partij ‘een groter gevaar vormen voor Nederland’ dan PVV-leider Geert Wilders. Dat zei ze onder meer omdat Forum voor Democratie (FvD) volgens haar ‘geobsedeerd’ lijkt te zijn door ras. De volgende dag deden Baudet en zijn partijgenoot Theo Hiddema bij de politie aangifte van smaad en laster tegen de minister. Vorige week liet het Openbaar Ministerie weten dat de minister geen strafbare feiten heeft gepleegd en ze niet wordt vervolgd.