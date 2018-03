‘Strafontslag Saadia ait-Taleb is afleidingsmanoeuvre’

Het strafontslag van de Amsterdamse ambtenaar Saadia ait-Taleb is ‘een afleidingsmanoeuvre voor het falen van de gemeente op het gebied van antiradicalisering.’ Dat zegt hoogleraar politicologie Jean Tillie tegen Het Parool.

Ait-Taleb werd in de zomer van 2017 ontslagen op verdenking van onder meer belangenverstrengeling en fraude, nadat er onverklaarbare facturen waren gevonden. Elsevier Weekblad onthulde afgelopen oktober dat zij door wijlen burgemeester Eberhard van der Laan was aangewezen om aan een geheime campagne te werken, ook wel de Grijze Campagne genoemd. Een deel van de niet te verklaren facturen had met dit geheime project te maken.

‘Waarom moet deze vrouw kapot?’

Met de Grijze Campagne, weggelopen ambtenaren en verdenkingen van fraude heeft Van der Laan volgens Tillie een puinhoop gemaakt van zijn antiradicaliseringsbeleid. ‘Maar bijna niemand heeft hem durven tegenspreken. Dat kun je gewoon nalezen in de rapporten van de gemeente. Van der Laan was een autoritaire man, die zich weinig gelegen liet liggen aan kritiek. En intussen werd hij in de stad heilig verklaard.’

Over het strafontslag van de ontslagen Saadia a. T. zegt Tillie: ‘Ik vroeg me af: waarom moet deze vrouw kapot? Waarom deze heftigheid? Zelfs als ze alles heeft gedaan waarvan ze wordt beschuldigd? Als politicoloog denk ik: wie heeft hier belang bij?’

Mislukt radicaliseringsbeleid

Tillie, ooit adviseur van Van der Laans voorganger Job Cohen, noemt de zaak Saadia a.T. ‘een afleidingsmanoeuvre voor het falen van de gemeente op het gebied van antiradicalisering. Iedereen heeft het nu over haar en niet over de vraag hoe haar ambtelijke en politieke bazen er een potje van maakten.’

Ait-Taleb is volgens Tillie ‘de perfecte zondebok, zeker in de tijd van het huidige maatschappelijke debat waarin moslims sowieso de vijand zijn. Andere, veel hogere ambtenaren, zijn met stille trom de deur uitgewerkt. Daar heeft niemand het over. En over het mislukte radicaliseringsbeleid en het feit dat veel sleutelfiguren hun handen van de gemeente aftrekken ook niet.’

Stilletjes uit de Stopera

Zo vertrok de gemeentelijke directeur Openbare Orde en Veiligheid Ruud IJzelendoorn onlangs stilletjes uit de Stopera. Hij zou pas eind juni afscheid nemen van zijn post, maar moest naar verluidt van interim-burgemeester Jozias van Aartsen eerder opstappen na twee kritische rapporten over de afdeling Radicalisering en Polarisatie. IJzelendoorn was een van de weinige ambtenaren die op de hoogte was van de Grijze Campagne.

Onlangs maakte het OM bekend Ait-Taleb te willen vervolgen voor valsheid in geschrifte omdat ze Said J., de vlogger van de Grijze Campagne, heeft geholpen met het opstellen van een offerte en facturen. De gemeente vermoedt dat er meer gefactureerd is dan er is geleverd, en meent dat Ait-Taleb een relatie met hem had.

Volgens Ait-Taleb was het niet meer dan een flirt, en slaat een deel van de onverklaarbare facturen op de Grijze Campagne. Bovendien had zij niet de bevoegdheid facturen goed te keuren, dat moesten twee leidinggevenden doen – onder wie IJzelendoorn, die tekende zonder na te gaan wat hij tekende.