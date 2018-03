Taxichauffeurs beramen aanval op Uber-kantoor

Taxichauffeurs beramen een aanval met brandbommen op het Nederlandse hoofdkantoor van Uber in Amsterdam. Dat blijkt uit berichten in een appgroep van berichtendienst Telegram, genaamd WegMetUber. De taxichauffeurs beschuldigen Uber van oneerlijke concurrentie.

Dat schrijft het AD, die de oproep ontdekte. De appgroep is begin februari opgericht en telt 300 anonieme leden. De aanval staat gepland op 20 maart 16.00 en mensen worden opgeroepen om bakstenen, vuurwerk en molotovcocktails mee te nemen. De initiatiefnemers willen onrust veroorzaken in de hoop dat dit leidt tot een verbod op Uber, zoals afgelopen jaar in Londen gebeurde. In Parijs leidden rellen, waarbij Uber-auto’s in brand werden gestoken, tot een verbod op UberPOP, een van de diensten van Uber.

Amsterdamse taxichauffeurs achter de oproep

Volgens ingewijden uit de taxibranche zitten er boze Amsterdamse taxichauffeurs achter de oproep. Volgens hen concurreert Uber op een oneerlijke wijze met de reguliere taxidiensten. Ook zouden er Uber-chauffeurs in de groep zitten, die het oneens zijn met de commissie die het bedrijf rekent: 25 procent van de ritprijs.

De Amsterdamse politie is op de hoogte van de dreiging en heeft een onderzoek ingesteld. Volgens woordvoerder Frans Zuiderhoek is er ‘mogelijk sprake van meerdere strafbare feiten, waaronder opruiing tot het binnendringen van andermans pand’.

Uber op de hoogte en verbaasd

Ook Uber is op de hoogte en staat in nauw contact met de politie in Amsterdam. Uber houdt al enige tijd gesprekken met Uber-chauffeurs om te weten wat er speelt en te ontdekken waar de dienst kan worden verbeterd. Volgens een woordvoerder zijn bij de laatste sessie de inkomsten van chauffeurs uitgebreid besproken.