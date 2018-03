Veel homoposters Suitsupply vernield: ‘Niet verwacht in Nederland’

De posters met zoenende mannen van kledingmerk Suitsupply zijn de afgelopen dagen tientallen keren doelwit geworden van vandalen. Zo’n dertig abri’s door heel Nederland zijn ingegooid, en vele tientallen billboards en bushokjes met de afbeelding werden beklad of met tape afgeplakt.

Dat zegt Suitsupply-CEO Fokke de Jong dinsdag tegen NU.nl. ‘We hadden best heftige reacties verwacht,’ zegt De Jong. ‘Maar niet in deze mate. En zeker niet in Nederland.’

Suitsupply verloor al vele volgers

De posters hangen vanaf eind vorige week op zo’n 5.000 plaatsen in Nederland. Door heel het land werden vernielingen aangericht.

Het pakkenmerk verloor eerder al meer dan 10.000 volgers op sociale media, met name Instagram, toen de campagne online werd gelanceerd. In de campagne figureren onder meer zoenende mannen. De posters werden in bijna 100 winkels opgehangen in 22 landen waar het merk te koop is. Alleen in Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten werden de posters niet opgehangen.

Ook klachten over ‘interraciale zoen’

Naast de vernielingen, ontving Suitsupply via de mail vele honderden klachten en verwensingen. Volgens De Jong vragen veel mensen hoe ze deze posters ‘aan hun kinderen moeten uitleggen’. Vragen die het merk naar eigen zeggen niet krijgt bij ‘erotisch geladen’ posters met een man een vrouw. Hij benadrukt dat er ook positieve reacties zijn op de postercampagne.

In Nederland gaan de klachten alleen over het homoseksuele aspect van de campagne. In andere landen zou ook geklaagd worden over het feit dat het een interraciale zoen tussen twee mannen betreft. Volgens De Jong zijn er landen waar mensen bestelde pakken van Suitsupply al niet meer komen ophalen.