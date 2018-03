VU sluit kraakpand waar terrorist sprak

De Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam sluit het pand van krakerscollectief De Verrekijker waar de veroordeelde Palestijnse terrorist Rasmea Odeh dinsdagavond sprak. De universiteit is boos dat de lezing in het geheim werd gehouden.

Het collectief dat verantwoordelijk is voor het gebruik van De Verrekijker moet onmiddellijk het gebouw verlaten, schrijft de universiteit woensdagavond in een persbericht: ‘Het collectief heeft voor, tijdens en na de bijeenkomst niet zijn verantwoordelijkheid getoond, waardoor het vertrouwen op een veilige en verantwoorde voortzetting van activiteiten is geschaad.’

Kraken van pand op de VU werd eerder gedoogd

De Verrekijker is een gekraakt pand op het terrein van de Amsterdamse universiteit. Volgens een woordvoerder van de VU werd het kraken eerder gedoogd, ‘onder strenge afspraken’. ‘Dit valt daar niet onder.’ Het pand zou worden gebruikt voor ‘non-profit en non-exclusive events’.

Dinsdagavond was de Palestijnse terrorist Rasmea Odeh er op uitnodiging van de extreem-linkse studentenclub Revolutionaire Eenheid om te spreken over ‘anti-imperialisme’ en ‘Israëlische apartheid’. Toen de geheime bijeenkomst via de (sociale) media bekend werd, schakelde de VU de politie in om de veiligheid van studenten en personeel te garanderen, maar de lezing ging wel door. Woensdag gaf de universiteit al aan opheldering te eisen van de organisatie van De Verrekijker.

Israël als democratie een voorbeeld voor het Midden-Oosten, schrijft Arendo Joustra

Rasmea Odeh pleegde in 1969 een bomaanslag in de Israëlische hoofdstad Jeruzalem, waarbij twee Israëlische studenten om het leven kwamen. Ze werd opgepakt en veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. In 1980 werd ze vrijgelaten bij een gevangenenruil. In 1994 vertrok ze naar de Verenigde Staten, waar ze vorig jaar werd uitgezet wegens immigratiefraude: ze kon geen openheid van zaken geven over haar betrokkenheid bij de terreuraanslag. Daarom moest ze vertrekken naar Jordanië.

‘Zionistische media’ waren niet welkom bij de lezing

De VU is ontstemd over het geheime karakter van de lezing van Odeh. Verder meldt de universiteit dat het gevoerde deurbeleid ‘niet in lijn is met de afspraken’. Onder anderen journalist Bart Schut van het Nieuw Israëlitisch Weekblad probeerde De Verrekijker binnen te komen, maar hij werd geweigerd: hem werd te kennen gegeven dat ‘zionistische media’ niet welkom waren. De universiteit wil niet zeggen of ze het krakerspand ook zou hebben gesloten als De Verrekijker de bijeenkomst wel vooraf had gemeld.

Hebbes. De Revolutionaire Eenheid zit met terroriste Rasmea Odeh in de Verrekijker op de VU! Maar mag er niet in want lid van de 'zionistische' pers. pic.twitter.com/yqlK0vuRCz — Bart Schut (@bpschut) February 27, 2018

Op Facebook heeft de Revolutionaire Eenheid ontstemd gereageerd op het besluit van de VU om De Verrekijker te sluiten. ‘Wij roepen alle studenten op zich te verenigen tegen censuur en voor het behoud van De Verrekijker!’ De organisatie trekt fel van leer tegen ‘de zionistische lobby’, die de ‘politieke belangen van de Israëlische apartheidsstaat’ zou dienen met valse beschuldigingen aan het adres van Odeh. Volgens de extreem-linkse groep is zij een ‘heldin’ en heeft ze geen terroristische aanslag gepleegd.

De Verrekijker is volgens de Revolutionaire Eenheid een ‘bevrijde ruimte op de campus van de VU’ sinds de Maagdenhuisbezetting in 2015, waarbij studenten campusgebouwen bezetten voor ‘meer democratie’ op de universiteit. Om die niet verloren te laten gaan, schrijft de studentenclub, worden alle studenten, ‘progressieve Amsterdammers’ en andere sympathisanten opgeroepen om langs te komen en hun steun te betuigen aan de Verrekijker.