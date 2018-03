Zo willen Leefbaar en FvD radicalisering stoppen

Leefbaar Rotterdam en Forum voor Democratie (FvD) in Amsterdam slaan de handen ineen bij de aanpak van islamitische radicalisering. De partijen presenteerden vrijdag de gezamenlijke Agenda Deradicalisering.

Het plan, dat vrijdag in Rotterdam werd gepresenteerd, omvat tien concrete beleidspunten om ‘radicalisme en islamisering tegen te gaan.’ De partijen willen bijvoorbeeld dat de overheid veel harder gaat optreden tegen haatimams, onder meer door registratie en screening door de veiligheidsdiensten. Ook willen Leefbaar en FvD dat locaties waar haatpredikers optreden direct worden gesloten. Burgemeesters moeten daar volgens de partijen een grotere rol in spelen.

Partijen willen samenwerking met Diyanet beëindigen

‘Imams die haat en intolerantie prediken hebben geen plek in onze gemeenten,’ aldus Annabel Nanninga, lijsttrekker van FvD in Amsterdam.

‘Burgemeesters moeten veel meer lef tonen,’ zei Leefbaar-lijsttrekker Joost Eerdmans. ‘Waarom wordt een café waar drie gram cocaïne wordt gevonden wel gesloten, maar grijpt een burgemeester niet in als er geradicaliseerd wordt vanuit een moskee?’

Ze zetten in op de beëindiging van de samenwerking van gemeenten met het Turkse religieuze regeringsorgaan Diyanet. Dat orgaan ‘stuurt jihadpreken naar Nederland en is zeker geen spreekbuis voor Turkse Nederlanders,’ zegt Eerdmans. Onlangs verschenen er berichten dat het Turkse ministerie voor Godsdienstzaken in Diyanet-moskeeën opriep tot de ‘gewapende jihad’ in het Syrische Afrin.

FvD en Leefbaar willen verder dat de buitenlandse geldstromen naar moskeeën stoppen, bijvoorbeeld door het gebruik van de wet Bibob om de financiering van de religieuze instellingen transparant te maken. Ook moeten er geen vergunningen meer worden afgegeven voor moskeeën met schimmige financiële constructies.

D66 eiste afstand van Baudet

De twee partijen werken nauw samen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Zo zijn er gezamenlijke verkiezingsbijeenkomsten en heeft FvD, dat niet meedoet in Rotterdam, daar de eer gelaten aan Leefbaar.

De Rotterdamse D66-fractie eiste afgelopen week van Leefbaar dat de partij afstand zou doen van de ‘uitspraken van Thierry Baudet’, de landelijke leider van FvD, als de partij opnieuw met D66 wil samenwerken in de havenstad. Absurd, vond Robert Simons van Leefbaar. Hij wees op de lokale aard van de gemeenteraadsverkiezingen: ‘We zijn hier in Rotterdam, het moet niet gaan over een Haagse partijleider of wat ze in Amsterdam doen. Ik snap deze discussie echt niet,’ aldus de politicus. Lijsttrekker Eerdmans zei al eerder dat D66 ‘de boom in’ kon, en dat de partij niet van plan was afstand te nemen van Baudets partij.