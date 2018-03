Anderhalf jaar cel voor oud-topman SNS

UTRECHT (ANP) – Oud-topman Buck Groenhof van SNS Property Finance, de vastgoedbank van SNS, is vrijdag veroordeeld tot achttien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. De rechtbank Midden-Nederland acht hem schuldig aan het leiden van een criminele organisatie, omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte. Tegen Groenhof was vier jaar geëist.

Twee medeverdachten, allebei uit Haren, kregen respectievelijk vijftien maanden (waarvan vijf voorwaardelijk) en drie maanden cel. Zes overige medeverdachten kregen taakstraffen van tussen de 80 en 240 uur. Alle verdachten werden vrijgesproken van oplichting en verduistering, vandaar dat de straffen lager uitvallen dan geëist.

De fraudezaak bij Property Finance kwam in november 2012 naar buiten. Het ging toen al een tijd erg slecht met de vastgoedtak van SNS. Groenhof was de interim-bestuurder die het onderdeel uit het slop moest trekken.