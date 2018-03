Bibliotheek Blaak ontruimd na dreigtelefoon

ROTTERDAM (ANP) – De Centrale Bibliotheek aan de Blaak in Rotterdam is zaterdagmiddag ontruimd nadat bij de politie een telefoontje was binnengekomen ,,waar een dreiging van uitging”. Dat heeft een politiewoordvoerster gezegd. Wat de aard van dreiging was en waar het belletje vandaan kwam, wil zij niet zeggen.

Er is politie bij de bibliotheek om te zien of er maatregelen moeten worden genomen. De ontruiming was een initiatief van de bibliotheek zelf, aldus de politie.

Toen het telefoontje binnenkwam, was er in het gebouw een debat bezig met alles zes wethouders van Rotterdam. Of het telefoontje daarmee verband houdt, is ook nog niet bekend.