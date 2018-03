Criminele asielzoeker harder aangepakt

DEN HAAG (ANP) – Een asielzoeker die tot een voorwaardelijke gevangenisstraf of een taakstraf is veroordeeld, kan zijn verblijfsvergunning verliezen. Dat maakte staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) woensdag bekend. Tot dusver kon een asielvergunning alleen worden ingetrokken of geweigerd bij een onvoorwaardelijke straf.

Het gaat om asielzoekers die voorwaardelijke straffen hebben gekregen voor zeden-, gewelds- en drugsmisdrijven. Ook mensenhandel en terroristische misdrijven vallen eronder. ,,Als mensen ernstige misdrijven begaan die diep ingrijpen in het leven van slachtoffers kan dat niet zonder gevolgen voor de asielvergunning zijn”, aldus Dijkhoff in een verklaring.