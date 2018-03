Noodweer treft Limburg

MAASTRICHT (ANP) – In het zuiden van Limburg is het vrijdagavond noodweer. Het regent hard en het hagelt ook op sommige plaatsen. Verkeer heeft daar last van, zo zijn er op de A2, van en naar Maastricht, rijstroken dicht omdat het water niet snel genoeg weg kan.

Ook treinreizigers ondervinden hinder, tussen Heerlen en Herzogenrath/Kerkrade rijden door blikseminslag geen treinen.

De politie in de provincie laat via Twitter weten dat vooral in Sibben IJzeren, Gasthuis en delen van Maastricht en Valkenburg veel problemen zijn. Voor zover nu bekend zijn er geen ongevallen of gewonden; wel liepen veel kelders onder water.

De brandweer Zuid-Limburg meldt in een persbericht dat er tientallen meldingen zijn binnengekomen, met name uit Cadier en Keer, Maastricht en later op de avond uit Geleen. Een van de ongeveer 20 meldingen uit Cadier en Keer ging over een binnenbrand als gevolg van blikseminslag. Verder was er wateroverlast in een aantal lager gelegen woningen, een grote supermarkt, het gemeenschapshuis en de manege. Hierbij is veel materiële schade ontstaan.

Het KNMI heeft voor de provincie code geel afgekondigd voor mogelijk gevaarlijk weer. Er komen onweersbuien voor met neerslag van 30 millimeter of meer. Ook hagel is mogelijk, zegt het weerinstituut.

Op buienradar was vrijdagavond te zien dat de buien niet echt bewegen, maar dat ze blijven hangen boven het zuiden van Limburg.