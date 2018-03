Relschoppers Geldermalsen voor de rechter

ARNHEM (ANP) – Vijf mannen uit Geldermalsen en directe omgeving moeten maandag voor de rechter in Arnhem verschijnen wegens hun aandeel in de rellen in Geldermalsen in december vorig jaar. De gemeenteraad wilde daar vergaderen over de mogelijke komst van asielzoekers naar de Gelderse gemeente, maar buiten het raadhuis liepen de gemoederen zo hoog op dat de vergadering afgebroken moest worden. In totaal zijn 44 relschoppers aangehouden.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de vijf mannen van het gooien met stenen, blikjes, vuurwerk en rookbommen. Een van de vijf mishandelde een agent. Dinsdag moet een zesde verdachte van geweld voor de Arnhemse rechter verschijnen.

Van de 44 arrestanten moeten er 32 voor de rechter komen. De zaken van maandag en dinsdag zijn de eerste. Op 13 en 16 juni volgen nog eens twintig verdachten bij de politierechter. Onder hen is een man die een raadslid telefonisch bedreigde. Zes arrestanten zijn minderjarig. De kinderrechter behandelt hun zaken op 10 juni. Vijf mensen kregen alleen een boete voor onder andere het opsteken van hun middelvinger. Zeven zaken zijn geseponeerd.