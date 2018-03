Schultz onderzoekt verbod bellen op fiets

DEN HAAG (ANP) – Minister Melanie Schultz (Infrastructuur) gaat onderzoeken of bellen op de fiets verboden kan worden. Ze heeft hiertoe besloten omdat er steeds meer ongelukken zijn met fietsers waarbij een mobiele telefoon in het spel was, liet ze donderdag weten.

Campagnes om het gebruik van de telefoon op tweewielers terug te dringen, leidden volgens een woordvoerster van het ministerie niet tot het gewenste resultaat. Een op de drie jongeren tussen de 12 en 21 jaar gebruikt de mobiele telefoon op de fiets.

En het aantal jongeren dat appt, belt of op het internet zit op de fiets neemt alleen maar toe. Dat leidt tot gevaarlijke situaties. Bij 20 procent van de ongevallen met fietsers tussen 12 en 24 jaar blijkt een smartphone een rol te hebben gespeeld, aldus de woordvoerster.

Handhaven

Vorig jaar mei meldde Schultz nog aan de Kamer niets te zien in een verbod van bellen op de fiets. Dat zou moeilijk te handhaven zijn. Er zijn geen cijfers bekend over handhaving of effectiviteit van een dergelijk verbod, liet ze toen weten. In een aantal Europese landen is het al verboden om op de fiets te bellen of appen.

Een woordvoerster bij Veilig Verkeer Nederland (VVN) zegt verheugd te zijn dat Schultz serieus naar het probleem gaat kijken. ,,Het hoeft niet per se en wetswijziging te betekenen. Het kan ook een campagne worden om mensen bewust te maken van de gevaren van het bellen op de fiets’’, aldus een woordvoerster van VVN.