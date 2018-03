Teller klachtenlijn op weg naar 200.000

AMSTERDAM (ANP) – Bij de klachtenlijn eindexamens staat dinsdagavond de teller op ruim 192.000. Vrijdag werd het (toen record-)aantal klachten van vorig jaar (161.124) al gebroken, maar maandag en dinsdag alleen al zijn daar ruim 30.000 klachten bij gekomen.

Volgens een woordvoerder van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, LAKS, was dinsdag het aantal klachten over het eindexamenvak Economie op de havo dit jaar beduidend kleiner dan vorig jaar. Dit jaar kwamen er ‘slechts’ 1900 klachten over binnen, vorig jaar waren dat er 13.500.

Het LAKS had dit jaar juist ingezet op minder klachten. Vooraf was eindexamencoördinatoren gewezen op allerlei praktische zaken die niet goed verlopen, zoals het niet uitdelen van errata (correcties in de tekst) of makkelijk te voorkomen geluidsoverlast. Daarom hoopte het LAKS dit jaar onder de 120.000 klachten te blijven.

Volgens Loran Hempenius, coördinator van de eindexamenklachtenlijn van het LAKS, is het aantal klachten over die praktische punten wel minder. Het aantal klachten over de inhoud van de examens is echter flink gestegen. Het LAKS denkt dat ook een rol speelt dat havisten en vmbo’ers de klachtenlijn nu makkelijker weten te vinden en dat de website dit jaar is aangepast voor mobiel gebruik.

De examens duren nog drie dagen. Vrijdag sluiten scholieren de examenperiode af die examen doen in de talen Arabisch, Russisch, Spaans, Turks en Fries.