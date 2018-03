In deze poule moet Ajax eindelijk gaan overwinteren

De afgelopen jaren trof Ajax zware tegenstanders in de groepsfase van de Champions League. Lukt het de Amsterdammers dit seizoen eindelijk eens te overleven in het miljoenenbal?

Tijdens de loting in Monaco werd Ajax in poule F ingedeeld.

Opnieuw raak

Het zal daarin spelen tegen FC Barcelona, Paris saint Germain (PSG) en Apoel Nicosia uit Cyprus

Met Barça en PSG is het opnieuw raak voor de Amsterdammers die de afgelopen vier jaren op rij derde werden in loodzware poules.

Strohalm voor de Amsterdammers is dat Ajax vorig jaar Barcelona nog wist te verslaan. Trainer Frank de Boer zal hoe dan ook alles uit de kast moeten halen om met zijn bescheiden selectie sterren als Lionel Messi en Zlatan Ibrahimovic te verslaan.

Winst

In het seizoen 2005/2006 lukte het Ajax voor het laatste om bij de laatste zestien te komen. Ook PSV was daar toen nog bij. Ajax won de beker in totaal vier keer, maar de laatste keer is alweer bijna 20 jaar geleden.