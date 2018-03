Ajax buigt niet voor sterrenensemble van oliesjeik uit Qatar

De begroting van Ajax bedraagt net iets meer dan een tiende van die van Paris Saint-German (PSG). Toch mocht de ‘Franse’ ploeg van geluk spreken woensdagavond niet als verliezer van het veld te stappen.

De wedstrijd Ajax-PSG, die woensdagavond op het programma stond in groep F van de Champions League, was bij voorbaat een treffen tussen een Amsterdamse leerling en een excentrieke Franse grootmeester.

Begroting van half miljard

De penningmeesters in Parijs, die voor dit jaar een begroting hebben opgesteld van 490 miljoen euro, moeten zich rot hebben gelachen bij het zien van het Amsterdamse budget. Ajax doet het dit jaar met 65 miljoen euro. Dat bedrag geeft PSG uit in een week. Alleen al de Uruguayaanse schutter Edinson Cavani vertegenwoordigt een waarde van 57 miljoen euro. Bijna net zoveel als de waarde van de voltallige selectie van Ajax.

Weinig prijzen

Maar sjeik Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, die de Franse voetbalclub in 2011 kocht, kan kopen wat hij wil: het gaat om de prestaties op het veld. De miljoenen uit Qatar brachten veel sterren naar Parijs, maar tot grote internationale prijzen heeft dit tot nog toe niet geleid.

En dus keek ook de sjeik met argusogen naar de prestaties van zijn ploeg woensdagavond in Amsterdam. Maar weer bleken de oliedollars niet genoeg om een nietige ploeg als Ajax op de knieën te dwingen.

Spelen met de prooi

PSG kwam wel op voorsprong in Amsterdam na een knullige fout van verdediger Nicolai Boilesen. Maar de ‘Fransen’ toonden zich het roofdier dat liever met zijn prooi speelt dan dat het de genadeklap uitdeelt. En, net als in het dierenrijk, hebben ook de kleintjes soms een kans.

Na het inbrengen van de Deen Niki Zimling (ook bij Ajax spelen nauwelijks echte Amsterdammers) toonde de Nederlandse landskampioen plotseling durf. Op de rechterflank was het nota bene de Rotterdammer Anwar El Ghazi die onbevangen het ene duel na het andere aanging. Dat tegenstander Maxwell zijn vader had kunnen zijn, maakte de jonge vleugelaanvaller geen moer uit.

Het brutale spel werd beloond met de gelijkmaker. Lasse Schöne knalde de bal uit een vrije trap achter de Sardijnse doelman Salvatore Sirigu. Even later was Schöne zelfs dichtbij de winnende treffer, maar Sirigu wist de bal ter ternauwernood tegen de paal te duwen.

Onderschatting

Waarom walsten de grote jongens uit Parijs woensdag niet gewoon over Ajax heen? Voormalig Ajacied Gregory van der Wiel, nu in dienst van PSG, gaf het pijnlijke antwoord op deze vraag na de wedstrijd tegenover de camera’s van de NOS. ‘We hadden niet op dit spel van Ajax gerekend. We hebben ze onderschat,’ zei Van der Wiel.

De club uit Parijs heeft dus een begroting van een half miljard, maar heeft niemand in dienst die op een fatsoenlijke manier een tegenstander kan analyseren? ‘De wijsheid is niet te koop voor enig goud,’ is al eeuwen te lezen in de Hebreeuwse Bijbel. Dat weten ze in Qatar, en in Parijs, inmiddels ook.