Dertien speelsteden voor EK 2020, Amsterdam is er een van

Het EK van 2020 heeft plaats in dertien verschillende landen, en Nederland is daar een van. De Europese voetbalbond UEFA koos vrijdag Amsterdam als een van de plaatsen waar deelnemers het tegen elkaar zullen opnemen.

Het Europese voetbaltoernooi wordt in verschillende landen gehouden vanwege het zestigjarig bestaan van de UEFA. Negentien landen hadden zich kandidaat gesteld.

Oranje

In de Amsterdam ArenA worden drie groepswedstrijden en een duel in de achtste finale gespeeld. Oranje zal in ieder geval een keer spelen in de hoofdstad, en twee keer als het zich plaatst voor de achtste finale.

JA, binnen! Een 1/8e finale en 3 groepswedstrijden in Amsterdam tijdens #EURO2020. Bij kwalificatie krijgt NL thuiswedstrijden op een EK! — KNVB (@KNVB) September 19, 2014

Voorzitter Michel Platini trok het Wembley Stadion in Londen uit de enveloppe voor de finale en de halve finales. De kwartfinales zijn in München, Bakoe (hoofdstad van Azerbeidzjan), Rome en Sint-Petersburg. In deze steden zijn ook drie groepsduels.

Gastheer

De overige steden waar, net als in Nederland, drie groepswedstrijden en een achtste finale worden gespeeld zijn: Kopenhagen, Boekarest, Boedapest, Brussel, Glasgow, Bilbao en Dublin.

Platini maakte in januari vorig jaar al bekend dat het EK in dertien verschillende landen wordt gehouden en Amsterdam meldde zich in augustus officieel als mogelijke gastheer. De KNVB had als streven dat drie groepsduels en een achtste finale in Amsterdam zouden plaatshebben. Dat is nu dus gelukt.