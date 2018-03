En toen was Van Basten opeens assistent zonder hoofdcoach

Vorige week trad Marco van Basten terug als hoofdcoach van AZ: de stress werd hem te veel. Maar nu zijn voormalige assistent Alex Pastoor het veld moet ruimen, is ‘Heilige Marco’ plotseling assistent-trainer van een hoofdcoach die niet bestaat.

Als voetballer kon Van Basten al dingen waar gewone stervelingen alleen van konden dromen. Zijn fans in Milaan noemden de Nederlandse spits niet voor niets ‘San Marco’ (Heilige Marco) vanwege zijn goddelijke balgevoel en bijzondere persoonlijkheid.

Trainen is anders

Toen Van Basten in 1995 gedwongen moest stoppen met voetballen, bleef zijn goddelijke status intact omdat hij op de achtergrond bleef. Dit veranderde toen hij in 2003 aan de trainerscursus bij de KNVB begon.

Ondanks een wervelend begin bij Jong Ajax en in de poulefase van het EK 2008 met het Nederlands elftal bleek het trainersvak Van Basten toch zwaarder te liggen dan het leven als voetballer. Bij Oranje, Ajax en Heerenveen heeft Van Basten nooit weten te overtuigen zoals hij als speler als geen ander kon.

Nog één keer

Ondanks de aanzwellende kritiek besluit hij het dit seizoen nog één keer te proberen als hoofdcoach van AZ. Maar de stress en bijkomende hartkloppingen blijven en de voormalige stervoetballer snakt naar een rol buiten de schijnwerpers.

In overleg met AZ doet Van Basten een stapje terug en wordt hij assistent-trainer. Deze beslissing lekt uit via de zaakwaarnemer van Alex Pastoor die op dat moment nog assistent-trainer en beoogd hoofdcoach is. Volgens het AD pikt AZ dit lekken niet en stuurt de club Pastoor vanwege het lekken de laan uit. De officiële lezing is dat Pastoor en AZ het samen niet eens werden over een nieuw contract. Maar Pastoor zegt van niets te weten en stapt naar de rechter.

En zo kreeg ‘San Marco’ het voor elkaar om binnen enkele dagen van hoofdcoach assistent-trainer te worden zonder dat er een hoofdcoach is. Hij is zijn bijzondere streken nog niet verleerd.