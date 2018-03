Is er nog een toekomst voor Guus Hiddink bij Oranje?

Na de nederlaag van Oranje in Reykjavik maandagavond lijkt het voor het Nederlands elftal een hele klus te worden om zich nog te kwalificeren voor het Europees kampioenschap in Frankrijk. Oranje verloor met 2-0 van IJsland.

Oranje moet flink opschakelen om zich nog te kunnen kwalificeren voor het EK van 2016. Tsjechië en IJsland staan nu zes punten voor op Nederland en staan daarmee bovenaan in Poule A.

Oranje-onwaardig

Het verlies roept emotionele reacties op bij de spelers. Arjen Robben lijkt alle hoop te zijn verloren: ‘Dit is gênant, waardeloos, Nederlands elftal-onwaardig. Ik kook van binnen,’ zei hij na afloop van de wedstrijd. ‘We beginnen weer bij nul. We moeten niet denken dat we goed zijn want we zijn niet goed.’ Aanvoerder Robin van Persie omschreef het verlies van de ploeg als ‘pijnlijk en triest’.

Waar de media vooral bondscoach Guus Hiddink de schuld geven van het verlies, schuiven de spelers het niet openlijk af op hun trainer. Daley Blind: ‘Het begint altijd bij jezelf, niet bij de trainer.’

Afgelopen

Oud-Ajacied Ronald de Boer heeft er daarentegen geen enkele moeite mee om de bondscoach van Oranje finaal af te branden.

‘Hiddink is done. IJsland had niet echt een duidelijk plan en toch toonde hij de spelers niet hoe en waar het naartoe moest. Dit zagen we al bij Kazachstan en dat zagen we weer bij IJsland. Ik had bijvoorbeeld graag lopende middenvelders gezien ter ondersteuning van Van Persie, maar die waren nergens te bekennen,’ zei De Boer maandagavond bij Sky Sports.

Hiddink verloor sinds zijn rentree drie van zijn vier interlands. Tegen Voetbal International geeft De Boer aan de keuze voor Hiddink als bondscoach nooit begrepen te hebben: ‘De KNVB zou een jongere trainer naar voren moeten schuiven.’

Hoop

Hiddink twijfelt niet over zijn positie als bondscoach: ‘Of ik hier over een maand nog zit? Natuurlijk. Maar we gaan de komende tijd in alle rust wel alles en iedereen analyseren,’ zei Hiddink na afloop van de wedstrijd tegen de NOS.

‘We moeten hopen dat zij ook gaan struikelen en wij alle punten pakken,’ zei de bondscoach over koplopers IJsland en Tsjechië.

De spelers zelf vinden ook dat er werk aan de winkel is. ‘Er is altijd hoop, dus ook in deze groep. We gaan er alles aan doen,’ zei Van Persie tegen de NOS.

Ook voor Ronald de Boer is kwalificatie voor het EK nog niet definitief uit zicht: ‘We kunnen ons nog best plaatsen. Er zijn nog genoeg duels te spelen, maar dan moet het wel snel beter.’

Structureel

Bert van Oostveen, directeur van de KNVB, is geschrokken van het verlies van het Nederlands elftal. ‘Daar waar we het de vorige keer als een incident hebben betiteld, begint het nu een structureel karakter te krijgen,’ zei van Oostveen dinsdag kort voor de terugvlucht naar Nederland. ‘Dat betekent dat we sneller zullen gaan evalueren dan de vorige keer.’ Van Oostveen geeft aan zo spoedig mogelijk om de tafel te gaan zitten met Hiddink en zijn staf.