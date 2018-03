Tien jaar Dirk Kuijt: onverzettelijk, omstreden en onmisbaar

Sommigen zien niets in hem, anderen houden van hem. Dirk Kuijt (34), ‘Mr. Duracell’, de man uit Katwijk met de longen van een paard, stopt na 104 interlands bij het Nederlands elftal. Dat vraagt om een overzicht van Kuijts carrière voor Nederland. Met alle ups en downs.

De ‘jongensdroom’ bij Oranje begon voor Kuijt op 3 september 2004, toen hij zijn debuut maakte tegen Liechtenstein. Kuijt speelde dat kalenderjaar erg goed bij Feyenoord. Hij maakte deel uit van K2 – de naam voor het duo Dirk Kuijt en Salomon Kalou – en werd met 29 goals topscorer van de Nederlandse competitie.

Altijd werken

Op het Wereldkampioenschap 2006 was Dirk Kuijt de spits van het Nederlands elftal. Maar niet voor lang: Klaas-Jan Huntelaar verdrong de Katwijker uit de midvoorpositie. Hij werd de jaren daarna vaak gebruikt – of misbruikt – als rechter-aanvaller.

De man met de gigantische longen, die altijd boven aan de lijstjes van meest gelopen kilometers stond, deed wat hij kon. Maar niet altijd even technisch, en dat werd hem verweten.

Grote Vier plus Kuijt

Op het Wereldkampioenschap 2010 had bondscoach Bert van Marwijk een luxeprobleem. Hij had de ‘Grote Vier‘ (Arjen Robben, Robin van Persie, Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart) en Dirk Kuijt. Maar ze konden niet allemaal spelen. Van Marwijk koos voor Kuijt. Niet rechtsvoor, maar linksvoor deze keer.

Het was een van dé discussies van de zomer van 2010: speelt Oranje met of zonder Kuijt? Is hij nodig voor ‘de balans in het elftal’? Analyticus Johan Derksen wist het wel: zonder Kuijt!

Derksen kreeg – net als afgelopen WK – ongelijk. Kuijt bewees zijn waarde. Hij maakte in Zuid-Afrika één goal, en gaf drie assists, waaronder de pass op Wesley Sneijder, die leidde tot het doelpunt tegen Brazilië. En, zoals altijd, bleef hij maar rennen.

Mysterie

En toen kwam het Europees kampioenschap 2012: Ibrahim Afellay verving Dirk Kuijt. Het resultaat? Drie opeenvolgende nederlagen, en Oranje kon direct naar huis. Het is nog steeds een mysterie hoe het elftal dat toernooi zo kon falen.

Maar misschien lag de reden wel in het ontbreken van de stille kracht Dirk Kuijt. De man die je niet mist als hij er niet is, omdat hij niet opvalt als hij er wel is. Maar kijkende naar de statistieken – Kuijt was topscorer van het Nederlands elftal in het kalenderjaar 2011 – was het misschien beter geweest hem op te stellen.

Kuijt bewees zijn waarde op het WK 2014. De man die van origine spits van beroep is, werd door Louis van Gaal linksback gezet. Er is geen andere Nederlandse speler bij wie dat voorstelbaar zou zijn. Nederland werd derde op het WK.

Dirk, bedankt.