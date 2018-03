Wat is er aan de hand met Oranje? Kansloos tegen IJsland

Na drie kwalificatiewedstrijden lijkt het Nederlands Elftal het Europees Kampioenschap in Frankrijk alweer te kunnen vergeten. De ploeg van Guus Hiddink verloor in Reykjavik kansloos met 2-0 van IJsland.

In amper drie maanden tijd is het heldenteam dat onder Louis van Gaal knap de derde plaats haalde op het WK in Brazilië getransformeerd in een zielig hoopje vulkanische as.

Kansloos

Waar Oranje tegen Kazachstan nog goed weg kwam, was het maandagavond kansloos tegen de eilandbewoners die veel feller aan de wedstrijd begonnen. Al na negen minuten mochten de IJslanders een strafschop nemen. Uitgerekend Gylfi Sigurdsson, die eerder al het debuut van Van Gaal bij Manchester United verpestte, schoot onberispelijk raak. En toen diezelfde Sigurdsson na verdedigend geklungel ook nog de tweede binnen knalde was het drama compleet.

Opnieuw bleek de inspiratieloze ploeg van Hiddink niet in staat om het de tegenstander lastig te maken. Oranje had de bal maar creëerde nauwelijks kansen. En als IJsland er uit kwam, dan was het direct gevaarlijk.

Na het resultaatvoetbal van Van Gaal lijkt Oranje weer te zijn overgeleverd aan slap en naïef tikkiebreedvoetbal. Wat het aanvalsplan van Hiddink was, werd niet duidelijk. Veel verder dan kansloze voorzetten die door de lange IJslanders werden weggekopt, kwam Oranje niet. De enige creatieve spelers die vanuit het centrum iets konden forceren, Wesley Sneijder en Ibrahim Afellay, werden nota bene gewisseld.

Geen excuses

Maar niet alleen de bondscoach, ook de spelers mogen zichzelf eens goed in de spiegel kijken. Geen moment leek de wil te bestaan om deze wedstrijd te winnen.

Dit Nederlands Elftal kan zich nu nergens meer achter verschuilen. Een verlies van Italië werd nog voor lief genomen, de nederlaag tegen Tsjechië was ongelukkig. Maar toen Oranje niet bij machte leek voetbaldwerg Kazachstan van de mat te spelen, begonnen de zorgen toch te groeien.

Crisis

Na het verlies in Reykjavik is de crisis compleet. Tsjechië en IJsland staan nu bovenaan in Poule A met 9 punten. Nederland volgt op grote afstand met 3 puntjes. Voor het eerst in de geschiedenis verloor Nederland van IJsland en als er niet snel wat gebeurt, dreigt ook een historisch EK zonder de aanwezigheid van Oranje. Dit gebeurde voor het laatst in 1984.

‘Er is werk aan de winkel,’ zei spits Robin van Persie na afloop van de wedstrijd. Dat is er zeker. Een Oranje in deze vorm heeft op een eindtoernooi niets te zoeken.