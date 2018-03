Geen drie punten tegen Letland? Dan stap ik op, zegt Hiddink

Als Oranje in de komende EK-kwalificatiewedstrijd tegen de Letten volgende week zondag opnieuw kostbare punten laat liggen, houdt de bondscoach het voor gezien.

Dat zei Guus Hiddink tijdens de presentatie van zijn selectie, vrijdag. De trainer kreeg van een journalist de vraag of hij vertrekt als Oranje tegen Letland (99ste op de FIFA-lijst) opnieuw tegen een achterstand oploopt.

‘Als dat op het einde nog steeds zo is, dan wel ja. Tijdens de wedstrijd achter komen zijn ze we wel gewend. Maar als we verliezen, zet ik mijn positie er op. Of een gelijkspel wel genoeg is? Dat lijkt me niet,’ zei Hiddink.

Hij heeft met zijn Nederlands elftal nog maar drie punten behaald uit drie wedstrijden, waardoor kwalificatie voor het EK in Frankrijk in 2016 hoogst onzeker is – en dat terwijl Nederland zulke hoge ogen gooide op het afgelopen WK in Brazilië.

Strijdlust

Desalniettemin heeft de trainer uit Varsseveld, die eerder met onder meer Zuid-Korea en Real Madrid lof oogstte, er nog alle vertrouwen in dat het allemaal wel goedkomt.

Hiddink rekent erop dat zijn spelers in de interlands tegen Mexico (een oefenduel) en Letland bijzonder veel strijdlust tonen. Hij beseft wel dat het na drie nederlagen in vier wedstrijden anders moet bij Oranje. ‘Tegen Mexico zullen we met een paar impulsen komen. Er zitten een paar nieuwe jongens bij die speeltijd zullen krijgen.’

Voor de komende wedstrijden heeft hij bijvoorbeeld Georginio Wijnaldum opgeroepen. De PSV’er was een vaste kracht in het elftal onder leiding van Louis van Gaal, die het zo ver wist te schoppen op het WK deze zomer in Brazilië.

Belofte

Verder put Hiddink vertrouwen uit gesprekken met onder meer aanvoerder Robin van Persie. De speler van Manchester United, en andere spelers, zouden ‘heel energiek’ hebben gereageerd in die gesprekken. Hiddink was langdurig aan het woord tijdens de persconferentie en probeerde de volgers van het Nederlands elftal gerust te stellen.

Hij kwam zelfs met een belofte: ‘We gaan ons gewoon kwalificeren voor het EK.’ Die mogelijkheid is er nog altijd, als zijn ploeg ten minste bij de eerste drie van poule A eindigt: nummer 1 en 2 gaan rechtstreeks door naar de eindronde in Frankrijk, nummer 3 speelt een play-off-wedstrijd om een van de laatste vier tickets te bemachtigen.

Maar uiteindelijk zal toch op het veld moeten blijken of de spelers voor elkaar, én voor Hiddink, door het vuur willen gaan.